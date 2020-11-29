Где, когда и за сколько: пять лучших катков Москвы

ДЕНЬ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА / Фото: «Вечерняя Москва»

С 27 ноября, несмотря на совсем не зимнюю погоду, в столице открылись катки с искусственным льдом. «Вечерняя Москва» разобралась, где, когда и за сколько можно заняться самым веселым зимним видом спорта, и что нужно знать перед тем, как выходить на лед.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Пандемия коронавируса во многом изменила жизнь горожан, не обошлось без перемен и на столичных катках. Купить билет на каток в 2020 можно только онлайн — это сделано для того, чтобы избежать столпотворения у зданий касс. Пройти по ним можно будет не в любой удобный момент, а строго по расписанию — число билетов на сеанс подобрано так, чтобы на льду всегда можно было соблюдать социальную дистанцию.

С бесплатными катками немного проще — там за соблюдением дистанции будут следить сотрудники, как только они увидят, что посетителей собралось слишком много, проход на лед приостановят. Попасть на каток можно только пройдя регистрацию по специальному QR-коду, так, если не повезет, и выяснится, что вы катались рядом с больным коронавирусом, вам быстро об этом сообщат. Не обошлось и без перчаточно-масочного режима — средства индивидуальной защиты обязательны в раздевалках.

ПАРК ГОРЬКОГО

Каток в парке Горького превратили в настоящий арт-объект, оформленный абстрактными формами, обозначающими разные точки на карте России. Разъезжая по горьковскому льду, можно оказаться и в Сочи, и у стен фасада «Ласточкиного гнезда», и даже у вершины Эльбруса. Каток площадью 20 тыс.кв.м. включает в себя не только сам лед, но и танцевальную и детскую зоны, хоккейную площадку, площадку для мероприятий, пункт приема и выдачи коньков, а также самое важное после интенсивных занятий спортом - фуд-корт, состоящий из 23 заведений.

Чтобы не омрачить радость себе и окружающим, организаторы просят помнить о правилах: билеты приобретаются только онлайн, в павильонах обязательно ношение масок и перчаток, на входе вам обязательно измерят температуру. В свою очередь, парк Горького обещает, что все коньки после проката будут проходить дополнительную обработку, так же, как и помещения павильонов. Также во всех зданиях установлены санитайзеры и обеззараживающие лампы.

Отправиться в путешествие можно в любой день, кроме понедельника, в один из сеансов: 10:00 – 12:00; 13:00 – 15:00;17:00 – 20:00; 21:00 – 23:00. Цена вопроса — от 350 до 650 рублей для взрослых, от 150 до 300 для детей.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

ГУМ-Каток планирует провести целую серию бесплатных мастер-классов по фигурному катанию для всех, кто мечтает усовершенствовать свои навыки. Например, совсем скоро москвичи смогут поучиться у фигуриста Юрия Овчинникова и хоккеиста Алексея Яшина. Яшин обещает начать серию мастер-классов с базовых приемов, а закончить настоящим дружеским матчем в атмосфере дворового хоккея. Овчинников научит москвичей элементам фигурного катания и поможет каждому желающему почувствовать себя настоящим артистом на льду.

Организаторы напоминают: ношение масок и перчаток на их территории обязательно. Если вы их забыли — ничего страшного, средства индивидуальной защиты можно будет получить на входе.

Покататься в самом центре столицы можно будет каждый день с 10:00 до 23:30. Длительность одного сеанса — час. Проход в будние дни с 10:00 до 14:00 бесплатный, с 16.00 — 600 рублей, в выходные — 700 рублей. Для детей и пенсионеров — 300 рублей.

каток

ВДНХ

Зимний сезон на ВДНХ решили посвятить 200-летию открытий Антарктиды, посетители парка смогут полюбоваться снимками зарубежных фотографов, на которых они попытались запечатлеть удивительный ледяной мир. Площадь искусственного ледового покрытия на катке составит 20,5 тыс.кв.м., в центре организаторы установили необычный пешеходный мост и светящие цифры «2021».

Правила прохода на каток еще более строгие, чем в парке Горького и на Красной площади: для того, чтобы попасть на лед, необходимо не только надеть маску и перчатки, но и пройти через специальную кабину-дезинфектор. Также организаторы предупреждают: даже если вы купили билет, но при входе у вас обнаружились симптомы ОРВИ, на каток вас могут не пустить.

Попасть в антарктическую зиму можно со вторника по пятницу с 11:00 до 23:00, в выходные и праздники с 10:00 до 23:00. Билет обойдется вам от 350 рублей в будни, от 550 в выходные и праздники. Для детей — от 150 и 250 рублей соответственно.

ЭРМИТАЖ

Каток в саду Эрмитаж меньше, зато намного атмосфернее и немного дешевле. Площадь искусственного покрытия составляет 900кв.м., посетители могут воспользоваться услугами тренеров по фигурному катанию, а также перекусить прямо на льду. Каток с натуральным льдом откроется чуть позже в теневой части сада, его площадь составит 4000кв.м.

Выйти на лед можно в один из двухчасовых сеансов с 10:00 до 23:00. Цена вопроса — 250 рублей в будни, 350 — в выходные. Юные посетители до 7 лет катаются бесплатно.

ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК

Каток в Измайловском парке уже который год радует посетителей идеально ровным покрытием, а также множеством инвентаря: взять на прокат можно не только коньки, но и лыжи, ледянки, санки. Площадь искусственного покрытия составляет 3300кв.м., натурального —8000кв.м. Горожане смогут насладиться не только зимними видами спорта, но и едой из местной блинной, отлично подходящей под этот вид отдыха.

Встать на лед можно в один из двухчасовых сеансов с 10:00 до 23:00. Цена вопроса — 350 рублей в будни, 450 — в праздничные и выходные дни. Кстати, прокат коньков включен в стоимость.

Читайте также: Песков: Путин может сыграть в хоккей на Красной площади перед Новым годом