Песков: Путин может сыграть в хоккей на Красной площади перед Новым годом

Фото: Официальный сайт президента России

Президент России Владимир Путин может сыграть в хоккей на катке на Красной площади. Об этом в субботу, 28 ноября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, данное мероприятие в Кремле пока не обсуждали.

— Обычно это планируется достаточно оперативно перед Новым годом. Пока не планировали. Но этого нельзя исключать, — отметил Песков.

Он добавил, что игру можно провести на открытом воздухе, однако необходимо будет соблюдать ряд мер безопасности, передает РИА Новости.

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