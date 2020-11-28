Песков: Путин может сыграть в хоккей на Красной площади перед Новым годом
Президент России Владимир Путин может сыграть в хоккей на катке на Красной площади. Об этом в субботу, 28 ноября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, данное мероприятие в Кремле пока не обсуждали.
— Обычно это планируется достаточно оперативно перед Новым годом. Пока не планировали. Но этого нельзя исключать, — отметил Песков.
Он добавил, что игру можно провести на открытом воздухе, однако необходимо будет соблюдать ряд мер безопасности, передает РИА Новости.
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