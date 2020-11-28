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Послание Владимира Путина Федеральному Собранию в 2020 году не планируется
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию в 2020 году не планируется

Юлия Захарова

Внутренняя политика

Президент РФ Владимир Путин не планирует послание к Федеральному Собранию в 2020 году. Об этом в субботу, 28 ноября, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, ориентироваться необходимо на начало предстоящего года, передает РИА Новости.

— В этом году его (послания — прим. «ВМ»), наверное, не будет до конца года. По крайней мере, пока не планировалось. Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего, как это было в предыдущие несколько лет, — отметил Песков.

Предыдущее послание Федеральному Собранию российский лидер огласил 15 января 2020 года. На мероприятии присутствовало порядка 1300 приглашенных гостей, среди которых, в частности, были члены парламента и правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, главы традиционных конфессий и общественные деятели.

В частности, во время своего выступления Путин заявил о необходимости внести коррективы в Конституцию для того, чтобы они гарантировали приоритет суверенитета государства, а также подразумевали усиление роли парламента. Также глава РФ продлил программу материальной помощи семьям, предложил организовать регулярные ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет и так далее.

Читайте также: Песков раскрыл подробности итоговой пресс-конференции Путина

Дмитрий ПесковВладимир Путинпослание президента России Федеральному собранию
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