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Песков раскрыл подробности итоговой пресс-конференции Путина
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Песков раскрыл подробности итоговой пресс-конференции Путина

Юлия Ямпольская

Внутренняя политика

Итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет с элементами прямой линии. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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