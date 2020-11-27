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Песков раскрыл подробности итоговой пресс-конференции Путина
Итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдет с элементами прямой линии. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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