Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Московские катки с искусственным льдом будут работать по новым правилам
Фото: «Вечерняя Москва»

Московские катки с искусственным льдом будут работать по новым правилам

Ростислав Зубков

Город

В некоторых парках столицы скоро откроются катки с искусственным льдом. Об этом сообщили в Мосгорпарке.

— В пятницу, 27 ноября, в парках, подведомственных Департаменту культуры Москвы, заработают катки с искусственным льдом, — указано в публикации ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что катки будут работать по новым правилам из-за пандемии коронавируса. Так, гостям нужно будет в обязательном порядке пройти регистрацию по специальному QR-коду. В раздевалках и прокатах необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты. Также сотрудники катков будут следить за числом посетителей на льду, чтобы оградить людей от множественных контактов.

На платные катки рекомендуют приобретать билеты заблаговременно, чтобы получить удовольствие от катания в строго отведенное время.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «ГУМ-Каток» на Красной площади откроется 28 ноября

Москвакоронавирусработа катков
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы обретут индивидуальность

Ольга Лотванова
Ольга Лотванова

К онлайн-собеседованию нужно готовиться

Никита Миронов
Никита Миронов

Старый Бари борозды не портит

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Диагноз поставит только врач

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Анна Семенович в поисках самца

Нина Петроченко
Нина Петроченко

Если вам нужна помощь психолога

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Как уберечь Приднестровье от новой войны

Все мнения
О проекте