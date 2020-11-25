Московские катки с искусственным льдом будут работать по новым правилам

Фото: «Вечерняя Москва»

В некоторых парках столицы скоро откроются катки с искусственным льдом. Об этом сообщили в Мосгорпарке.

— В пятницу, 27 ноября, в парках, подведомственных Департаменту культуры Москвы, заработают катки с искусственным льдом, — указано в публикации ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что катки будут работать по новым правилам из-за пандемии коронавируса. Так, гостям нужно будет в обязательном порядке пройти регистрацию по специальному QR-коду. В раздевалках и прокатах необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты. Также сотрудники катков будут следить за числом посетителей на льду, чтобы оградить людей от множественных контактов.

На платные катки рекомендуют приобретать билеты заблаговременно, чтобы получить удовольствие от катания в строго отведенное время.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «ГУМ-Каток» на Красной площади откроется 28 ноября