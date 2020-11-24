ГУМ-каток на Красной площади откроется 28 ноября

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

ГУМ-каток на Красной площади откроют в субботу, 28 ноября. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организаторов.

Отмечается, что этот сезон станет юбилейным — катку исполнится 15 лет. На мероприятии фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас представят фрагмент из популярного мюзикла Татьяны Навки «Руслан и Людмила», также известная фигуристка Алина Загитова представит отрывок мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

В пресс-службе рассказали, что после шоу олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка и чемпион мира по хоккею Алексей Яшин проведут зарядку для жителей столицы.

Добавляется, что ГУМ-каток будет работать до 1 марта.

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