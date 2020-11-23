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Названа дата открытия катка на ВДНХ
Фото: Павел Волков

Названа дата открытия катка на ВДНХ

Юлия Ямпольская

Город
вднхКарта всех событий

Каток на ВДНХ откроется 27 ноября и будет работать с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ в понедельник, 23 ноября.

Отмечается, что на данный момент там идут монтаж конструкций и заливка льда. В этом зимнем сезоне появится новая система входа на каток, согласно которой сеансы останутся прежними. Жители столицы смогут кататься со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00, по выходным — с 10:00 до 15:00 и с 17:00 до 23:00.

— Зайти можно будет в определенные время и павильон согласно купленному билету. Это позволит ограничить количество человек, одновременно находящихся на территории катка, до 50 процентов от его возможной заполняемости, — уточнили в пресс-службе.

Также ограничат количество посетителей в павильонах катка: в зависимости от их площади — от 10 человек в бизнес-павильоне и до 85 человек — в экспресс-павильоне. В помещениях будет нанесена разметка для социального дистанцирования и организована регулярная уборка с использованием антисептических средств.

На входе для посетителей установят дезинфицирующие рамки, кроме того будет измеряться температура. Коньки и другой инвентарь, взятый в прокат, будут обрабатывать специальными средствами после каждого гостя. На территории катка необходимо носить маски и соблюдать дистанцию.

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