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Московская канатная дорога перешла на зимний режим работы
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Московская канатная дорога перешла на зимний режим работы

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Московская канатная дорога перешла на зимний режим работы с 19 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги, которая находится на Воробьевых горах.

Согласно новому графику, в понедельник горожане смогут посетить аттракцион с 16:00 до 21:00, со вторника по четверг — с 11:00 до 21:00, в пятницу — с 11:00 до 23:00, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, в период с 2 по 18 ноября работу Московской канатной дороги приостановили из-за проведения работ по техническому обслуживанию.

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новый режим работы«Воробьевы горы»канатная дорога в Москве
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