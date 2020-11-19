Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Московская канатная дорога Карта всех событий

Московская канатная дорога перешла на зимний режим работы с 19 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги, которая находится на Воробьевых горах.

Согласно новому графику, в понедельник горожане смогут посетить аттракцион с 16:00 до 21:00, со вторника по четверг — с 11:00 до 21:00, в пятницу — с 11:00 до 23:00, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, в период с 2 по 18 ноября работу Московской канатной дороги приостановили из-за проведения работ по техническому обслуживанию.

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