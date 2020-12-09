«Чтобы не было искушения»: для чего приняли закон о гарантиях экс-президенту

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Неприкосновенность не означает, что бывшего президента, виновного в преступлениях, нельзя будет осудить, однако это делает практически невозможным преследование в качестве политической мести. Об этом «Вечерней Москве» рассказал политолог Сергей Марков.

Госдума приняла закон о неприкосновенности бывших президентов и членов их семей. После его вступления в силу снять неприкосновенность с экс-лидера сможет только Совфед по инициативе Госдумы.

— Закон принят для того, чтобы у новых президентов не было искушения как-то отомстить своим предшественникам, — объяснил Марков. — Не все же будут такими порядочными, как Путин, который кардинально изменил политику страны, но сохранил безопасность и для Бориса Ельцина, и для всех членов его семьи. Более того, Путин всегда о нем заботился, выделял и выделяет огромные средства на финансирование «Ельцин Центра», несмотря на то что большинство сторонников действующего президента крайне негативно к этому относятся. Даже Валентин Юмашев, зять Ельцина, на протяжении всех этих дней имел кабинет в Кремле и официальный статус советника президента, хотя на деле ничего никогда не советовал. Но, разумеется, не факт, что так будет всегда. Поэтому необходимы не моральные, а законодательные ограничения, чтобы бывшие президенты являлись основой политической стабильности, уважения и укрепления государственности.

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Политолог предложил брать пример с США, Франции, Италии, Китая, где бывшие лидеры пользуются уважением, даже в случае если их политика отвергается новыми президентами:

— Дело в том, что уважение к бывшему президенту не синоним уважения к его политике. Это уважение к государственности и миллионам людей, поддерживавших этого человека. Многие считают, что это «закон о защите Путина». Но на самом деле документ применим скорее к тем, кто будет после него. Противники действующего президента — не российские политики, а спецслужбы США, Великобритании, Канады, мощные глобальные корпорации. Но если дать им совершить госпереворот, едва ли они будут ограничиваться законом. Так что защищают тут точно не Путина.

Вместе с тем Марков подчеркнул: неприкосновенность не означает, что экс-президента нельзя будет привлечь к ответственности и даже посадить в тюрьму, в случае если выяснится, что имели место серьезные нарушения закона. Однако данная процедура довольно сложна — практически настолько же, насколько и импичмент, — что практически исключает привлечение к ответственности в качестве политической мести.

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