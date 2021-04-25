Молодые литераторы получили путевку в жизнь

Депутат Госдумы Елена Драпеко вручает диплом народному артисту России Николаю Бурляеву / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Воздвиженка, 3/5с1 Карта всех событий

В Доме Пашкова прошла церемония награждения победителей ежегодной Литературной премии партии «Справедливая Россия — за правду».

Чествовать талантливых авторов собрались депутаты Государственной думы, победители премии прошлых лет, литературные и общественные деятели.

— Единственное, что принадлежит нам, — время, — сказал глава партии, председатель жюри Сергей Миронов. — Как вы им распорядитесь, зависит от вас. Наша миссия — помогать талантам, находить их и выпускать в мир, как птенцов. Я верю: эти имена прославят Россию, которая нашими общими усилиями обязательно станет справедливой.

Со сцены звучали стихотворения известных авторов и начинающих литераторов. Поэт Александр Антипов, например, прочитал «Его письмо доставят почтальоны» собственного сочинения. А главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов вспомнил произведение Юрия Левитанского «Каждый выбирает для себя».

— Дорога, которую выбирает писатель, поэт — очень непростая. Я вам желаю не сбиваться с этого пути, — обратился Александр Куприянов к лауреатам премии.

В номинации «Молодая публицистика России» первое место занял Илья Вершинин. Среди прозаиков лучшим стал Федор Козвонин, а в поэтической номинации победу присудили сразу двум участницам — Марине Волковой и Юлии Гиацинтовой.

— Моя «победная» книга «Шабашник» — о людях, которые застали октябрят, помнят танки в Москве, штурм Грозного, события в Буденновске и Беслане, — рассказал Козвонин.

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