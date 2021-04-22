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Веб-проект о программе «Мой район» вошел в шорт-лист международной премии
благоустройство района Капотня / Фото: www.sobyanin.ru / Личный блог мэра Москвы Сергея Собянина

Веб-проект о программе «Мой район» вошел в шорт-лист международной премии

Кирилл Николаев

Город

Российский интерактивный видеопроект о комплексном благоустройстве Капотни в рамках программы «Мой район» вошел в шорт-лист премии Webby Awards в номинации Best Use of Video or Moving Images. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на авторов проекта.

Отмечается, что проект поборется за главную награду Best Use of Video or Moving Images. Он рассказывает о том, как изменилась Капотня благодаря благоустройству и модернизации. В номинацию также попали еще четыре работы из Дании, Гонконга, США и Канады.

В этом году в конкурсе участвует около 13,5 тысячи работ со всего мира. За награду также поборются многие известные международные компании.

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