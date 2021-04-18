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Столичную молодежь пригласили принять участие в проекте #НаРайоне
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичную молодежь пригласили принять участие в проекте #НаРайоне

Иван Юминов

Город

Брейк-данс, рэп-батлы, граффити и уличный футбол — эти направления молодежных субкультур объединяет проект #НаРайоне. Каждый день к нему присоединяются молодые москвичи из разных районов города.

— Когда эпидемиологическая обстановка не позволяла выходить на улицы, мы проводили различные онлайн-мероприятия. И до сих пор этот формат остается весьма популярным, особенно для наших иностранных друзей в тех странах, где карантинные ограничения сохраняются, — рассказал руководитель проекта Максим Васильев.

Онлайн-площадка проекта за прошлый год объединила более 100 лидеров мнений в области уличной культуры и спорта со всей страны. Их выступления посмотрели более семи миллионов человек.

За два года к проекту #НаРайоне присоединились более 60 тысяч человек. В мае в его рамках пройдут 12 офлайн-мероприятий по панна-футболу, воркауту, рэпу и танцам. Васильев также планирует вручить премию активистам, внесшим наиболее весомый вклад в развитие проекта, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно о том, что более 15 тысяч человек стали пользователями приложения «Зачетная Москва».

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