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Более 15 тысяч человек стали пользователями приложения «Зачетная Москва»
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Более 15 тысяч человек стали пользователями приложения «Зачетная Москва»

Иван Юминов

Город

Приложением сервиса «Зачетная Москва» для студентов и молодежи пользуются более 15 тысяч человек. Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий в воскресенье, 18 апреля.

— Во время встреч, совместных проектов и общения с молодежью мы часто слышали сожаления, что в столице нет платформы, на которой были бы собраны все самые полезные сервисы для молодых людей. Сегодня, когда все переходит в диджитал, Москва не может себе позволить работать с поколением Z по старинке, — рассказал руководитель проекта Евгений Лебедь.

Сервис позволяет молодым людям организовать свободное время. Им предлагаются задания, интерактивные игры и анонсы актуальных событий в столице. За посещение мероприятий участники получают баллы, которые можно потратить на сувениры или бонусы. Самыми популярными событиями стали спортивный забег перед 8 Марта «Вам, любимые» и встречи представителей проектного офиса «Молодежь Москвы» со студентами университетов.

— Лично я фанат квизов, а у «Зачетной Москвы» они всегда получаются захватывающими. А еще у нас с другом есть негласное соревнование: занять место в рейтинге пользователей повыше, — рассказал студент Московского авиационного института Иван Ветров.

Сервис существует с ноября 2019 года. Им пользуются студенты более чем 120 вузов столицы. Лебедь планирует добавить в приложение интеллектуальные бои, трансляцию новостей по интересам, а также дисконтную программу, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Сергей Кириенко одобрил идею утвердить для молодежи цифрового омбудсмена.

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