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Сергей Кириенко одобрил идею утвердить для молодежи цифрового омбудсмена
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Сергей Кириенко одобрил идею утвердить для молодежи цифрового омбудсмена

Полина Долганова

Общество

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко поддержал идею об утверждении цифрового омбудсмена для защиты интересов молодежи. Свою поддержку политик выразил во вторник, 6 апреля, в ходе выступления на первом молодежном форуме по управлению интернетом Youth RIGF.

— Знаю, что родился целый ряд идей. Мне показалась очень интересной идея молодежного цифрового омбудсмена, который должен представлять и защищать интересы молодежи, — цитирует Кириенко РИА Новости.

Государственный деятель добавил, что он осведомлен о проведении конкурса по отбору на эту должность.

Он уточнил, что был бы рад, если бы подобные форумы проходили и в других странах под эгидой ООН.

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