Сергей Кириенко одобрил идею утвердить для молодежи цифрового омбудсмена

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко поддержал идею об утверждении цифрового омбудсмена для защиты интересов молодежи. Свою поддержку политик выразил во вторник, 6 апреля, в ходе выступления на первом молодежном форуме по управлению интернетом Youth RIGF.

— Знаю, что родился целый ряд идей. Мне показалась очень интересной идея молодежного цифрового омбудсмена, который должен представлять и защищать интересы молодежи, — цитирует Кириенко РИА Новости.

Государственный деятель добавил, что он осведомлен о проведении конкурса по отбору на эту должность.

Он уточнил, что был бы рад, если бы подобные форумы проходили и в других странах под эгидой ООН.

Читайте также: Омбудсмен Москвы предложила ставить безработных на учет по месту проживания