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Омбудсмен Москвы предложила ставить безработных на учет по месту проживания
Фото: duma.mos.ru

Омбудсмен Москвы предложила ставить безработных на учет по месту проживания

Кирилл Николаев

Общество

В законе о занятости населения необходимо указать возможность постановки россиян на учет по безработице по месту фактического проживания. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

По ее словам, данный вопрос остается проблемным.

— С учетом вносимых законодательных изменений по централизации в сфере занятости полагаю важным ввести положение по оказанию услуг гражданам в сфере занятости не по месту регистрации, а по месту их фактического проживания по аналогии с оказанием медицинской помощи, — цитирует Потяеву РИА Новости.

Комментируя закон «О занятости населения в Российской Федерации», она отметила, что в настоящее время лица не могут реализовать свое право на социальную защиту от безработицы. При этом в современных условиях граждане нередко оказываются без регистрации по месту жительства.

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Татьяна ПотяеваРоссиябезработные
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