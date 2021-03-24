Омбудсмен Москвы предложила разрешить женщинам работать в пятницу удаленно

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Для женщин в России стоит ввести небольшое послабление, чтобы снизить нагрузку на них. Об этом уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева заявила в интервью «Вечерней Москве».

По мнению омбудсмена, россиянкам стоит разрешить работать один день в неделю, например в пятницу, удаленно. Это поможет немного сократить давление на представительниц прекрасного пола, которым приходится трудиться наравне с мужчинами и при этом заниматься бытовыми обязанностями.

Эту идею Потяева высказала на фоне дискуссии по поводу четырехдневки, переход на которую собеседница «ВМ» поддержала в начале марта.

— У меня все же этот вопрос больше связан с женщинами, поскольку нагрузки на них очень большие. Ведь это постоянная готовка, уборка, семейные хлопоты, которые обычно падают на плечи женщин. Поэтому как вариант я предлагаю оставить пятидневку, но сделать так, чтобы пятый день женщина работала удаленно. Ввести на один день такое послабление. Но опять же — решения должны приниматься после глубокой аналитики вопроса, — уточнила уполномоченный.

Она допустила, что в будущем аппарат омбудсмена по Москве создаст анкеты для обсуждения этой темы горожанами. Такие опросы помогают выразить общественное мнение, и, если реакция граждан будет однозначной, новые данные по этой теме могут привести к рождению новых идей и предложений, в том числе законопроектов, добавила Потяева.

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