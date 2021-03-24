Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Омбудсмен Москвы предложила разрешить женщинам работать в пятницу удаленно
Фото: duma.mos.ru

Омбудсмен Москвы предложила разрешить женщинам работать в пятницу удаленно

Ростислав Зубков

Общество

Для женщин в России стоит ввести небольшое послабление, чтобы снизить нагрузку на них. Об этом уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева заявила в интервью «Вечерней Москве».

По мнению омбудсмена, россиянкам стоит разрешить работать один день в неделю, например в пятницу, удаленно. Это поможет немного сократить давление на представительниц прекрасного пола, которым приходится трудиться наравне с мужчинами и при этом заниматься бытовыми обязанностями.

Эту идею Потяева высказала на фоне дискуссии по поводу четырехдневки, переход на которую собеседница «ВМ» поддержала в начале марта.

— У меня все же этот вопрос больше связан с женщинами, поскольку нагрузки на них очень большие. Ведь это постоянная готовка, уборка, семейные хлопоты, которые обычно падают на плечи женщин. Поэтому как вариант я предлагаю оставить пятидневку, но сделать так, чтобы пятый день женщина работала удаленно. Ввести на один день такое послабление. Но опять же — решения должны приниматься после глубокой аналитики вопроса, — уточнила уполномоченный.

Она допустила, что в будущем аппарат омбудсмена по Москве создаст анкеты для обсуждения этой темы горожанами. Такие опросы помогают выразить общественное мнение, и, если реакция граждан будет однозначной, новые данные по этой теме могут привести к рождению новых идей и предложений, в том числе законопроектов, добавила Потяева.

Читайте также: «На, получай свой минимум!»: работницы каких профессий перейдут на четырехдневку первыми

Омбудсмен МосквыТатьяна Потяеваженщины
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Любовь в брачном контракте не пропишешь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

В результате в ящик сыграют все

Сергей Серков
Сергей Серков

С семьей на удаленке: итоги ковидного года

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Откуда берется «интеллигентная нищета»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Почему Мистер Сенсация покидает ЦСКА

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Александр Старовойтов
Александр Старовойтов

Новые правила оплаты парковки: что важно знать

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте