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Омбудсмен Москвы предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин
Фото: АГН «Москва»

Омбудсмен Москвы предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин

Кирилл Николаев

Общество

Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева предложила сделать четырехдневной рабочую неделю для женщин. Подобное мнение она выразила в четверг, 11 марта, в рамках круглого стола «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19».

По ее словам, в настоящее время в Госдуме идут обсуждения по вопросу четырехдневной рабочей недели.

— Я как уполномоченный по правам человека в Москве поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин, — цитирует Потяеву РИА Новости.

Омбудсмен объяснила свою позицию. Она считает, что у женщин имеется большая нагрузка, так как им приходится «совмещать работу и все заботы, которые есть».

Напомним, что летом 2019 года заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о том, что технологический прогресс приводит не только к сокращению рабочих мест. Его положительным фактором является уменьшение затрачиваемого на работу времени. Спустя несколько месяцев Министерство труда России направило в кабмин доклад о возможности введения на территории нашей страны четырехдневной рабочей недели.

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