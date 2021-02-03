Около половины россиян поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю

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В России почти половина опрошенных граждан поддерживает переход на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает сервис Superjob.

По его данным, 70 процентов россиян уверены, что смогут выполнить стандартный объем работы, но только 48 процентов опрошенных готовы перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Такой формат работы внедрили уже 4 процента предприятий, а еще 13 процентов задумались о подобном графике.

Отмечается, что одна компания из 100 ввела сокращенную рабочую неделю, но позднее решила вернуться к прежнему режиму.

По словам респондентов, третий выходной на неделе они планируют посвятить семье или отдыху, а также поиску дополнительного заработка. Около 13 процентов в дополнительный выходной хотели бы заняться самообразованием и изучением языков, а 10 процентов планируют посвятить его спорту, сообщает ТАСС.

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