«На, получай свой минимум!»: работницы каких профессий перейдут на четырехдневку первыми

Фото: pixabay.com

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева выступила за четырехдневную рабочую неделю для женщин. По мнению омбудсмена, представительницам прекрасного пола пригодится дополнительный выходной, поскольку им приходится «совмещать работу и все заботы, которые есть». Работницы каких отраслей могут перейти на четырехдневку уже завтра, как это повлияет на зарплаты и пенсии, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

«Где одни тетеньки»

Полностью или частично на четырехдневку смогут перейти женщины, трудящиеся в отраслях, рабочий процесс которых хорошо автоматизирован, заявил глава пресс-службы HeadHunter Александр Джабаров. По его словам, к таким сферам относятся: IT, телекоммуникация, частично финансы, производство и администрирование, дизайн, развлечения и маркетинг. С другой стороны, говорит эксперт, тяжелее всего придется тем, кто работает на транспорте, в медицине, строительстве, логистике и образовании.

— Там еще долго будет посменный график для непрерывности рабочего процесса, — пояснил собеседник «ВМ».

Руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова также усомнилась, что женщины — педагоги и врачи смогут получить дополнительный выходной на неделе. По ее словам, представительницы прекрасного пола по-прежнему составляют основную часть персонала медицинских и образовательных учреждений. График этих работниц зачастую настолько загружен, что им приходится выходить шесть дней в неделю вместо традиционных пяти, обратила внимание специалист.

— Больше всего шансов начать работать по четыре дня в неделю у представительниц таких профессий, где уже почти 100 процентов сотрудников — женщины. Например, в школах или детсадах, где одни тетеньки. Женщины занимают такие ниши, куда обычно не идут мужчины, — отметила она.

Здесь, по словам Головановой, возникает парадокс: женщинам проще уйти на четырехдневку там, где мужчины им не конкуренты, но именно такие сотрудницы оказываются настолько незаменимы, что сокращение рабочего графика их вообще никак не коснется.

Фото: pixabay.com

«Получай свой минимум»

Четырехдневка может лишить многих женщин работы, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. По его мнению, новый трудовой распорядок, поддержанный омбудсменом Москвы, грозит повальной безработицей для представительниц прекрасного пола, ради которых так стараются.

— Завтра же окажутся безработными многие женщины. По зарплате им это также будет невыгодно. Появятся какие-нибудь минимальные ставки и разряды, к девушке подойдет начальник, спросит: «Ты сколько дней работаешь в неделю? Четыре. На, получай свой минимум». Да и работодатели активно будут увольнять женщин. Зачем их держать, когда мужчина может пять дней работать, да еще и с удовольствием пойдет сверхурочно? — задался собеседник «ВМ» риторическим вопросом.

Экономист признал, что многим женщинам, особенно молодым, четырехдневка пошла бы на пользу, но только если им гарантируют защиту их трудовых прав. В противном случае может произойти все что угодно.

Помимо этого, пенсии для женщин, ушедших на четырехдневку, должны будут рассчитываться по новым законам. По мнению Масленникова, еще до сокращения рабочей недели должно быть принято законодательное решение о том, что календарный год для женщины поменяется. Размер и порядок выплаты пенсий изменится в рамках соответствующей новой практики, считает эксперт. Будут ли женщины получать пенсию меньше или больше прежней, специалист не уточнил.

По словам собеседника «ВМ», озвученная инициатива также грозит женщинам проблемами с отпусками, которые в том числе влияют на уровень заработной платы. Например, говорит Масленников, женщине может понадобиться срочно уйти в отпуск без содержания.

— Очень часто бывает так, что женщина отгуляла все положенные отпуска, а надо срочно уйти в отпуск без содержания. Ну ребенок у нее заболел, черт возьми, а с зарплатами на четырехдневке стало плохо. Вот такое неравенство между женщинами и мужчинами не надо усиливать, — подчеркнул специалист.

Фото: pexels.com/ bongkarn thanyakij

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева также заявила о неизбежном падении зарплат у женщин, если в России ведут четырехдневную рабочую неделю. По словам эксперта, это просто будет логичным следствием того, что часть сотрудников станет работать меньше.

— С какой стати нашим работодателям, которые и без того сейчас переживают трудные времена, сохранять ту же зарплату за меньшие усилия? У нас страна никак не может запустить экономический рост, производства не восстановились, экономически активного населения не хватает. На этом фоне сокращать рабочее время, на мой взгляд, анекдотично, — отметила Малева.

По ее мнению, на данный момент нет никаких предпосылок к переходу на четырехдневку.

— Мы сейчас не в 2007 году, когда захлебывались деньгами от нефти, — указала собеседница «ВМ».

По словам Натальи Головановой, очень много соискателей убеждают будущее начальство, что могут выполнять всю работу за четыре дня из пяти. В связи с этим четырехдневка «может найти свою аудиторию среди женщин», уверена собеседница «ВМ». Однако она задалась вопросом, готовы ли женщины «распроститься с пятой частью своей зарплаты».

В свою очередь Александр Джабаров считает, что длительность рабочего дня женщин при четырехдневке может вырасти, чтобы им пришлось успевать делать всю работу в ограниченное количество времени. Это в свою очередь может привести к выгоранию сотрудниц и текучке кадров. Вместе с тем на фоне этих последствий может популяризоваться профессия психолога.

Читайте также: Опрос: Более половины россиян мечтают сменить текущее место работы

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Колонка обозревателя «ВМ» Виктории Федотовой:

Уполномоченный по правам человека при мэрии Москвы Татьяна Потяева предложила сделать четырехдневной рабочую неделю для женщин. По словам омбудсмена, россиянкам приходится «совмещать работу и все заботы, которые есть», поэтому им нужен третий выходной. Это одна из самых вредных для женщин инициатив, которую только можно себе представить (далее...)