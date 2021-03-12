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Опрос: Более половины россиян мечтают сменить текущее место работы
Фото: pixabay.com

Опрос: Более половины россиян мечтают сменить текущее место работы

Елена Фролова

Общество

Более половины опрошенных россиян заявили, что готовы сменить работу. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Аналитики выяснили, что чаще других уволиться хотели бы сотрудники охранных служб (69 процентов) и работники торговли (68 процентов). Столько же процентов набрали специалисты транспортной сферы деятельности.

В области строительства работой недовольны 64 процента респондентов. Сменить профессию или просто место работы также собираются 62 процента участников опроса, указавших, что они работают в ресторанном бизнесе и промышленном производстве. Своей должностью недовольны 57 процентов сотрудников финансовой сферы. Готовы сменить работу 55 процентов представителей медицины. А в области образования о желании уволиться заявили 53 процента человек. В свою очередь, в области рекламы и маркетинга об увольнении задумались 52 процента опрошенных.

Меньше всего желают сменить деятельность в IT-направлении (50 процентов). Всего в опросе приняли участие свыше пяти тысяч человек по всей России.

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