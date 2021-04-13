Сергей Собянин провел встречу с участниками благотворительного сервиса на mos.ru

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Гоголевский бульвар, 29 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с участниками благотворительного сервиса на портале mos.ru. Глава города обсудил с ними вопросы поддержки некоммерческого сектора и развития благотворительного движения в городе.

Мероприятие прошло в офисе благотворительного фонда помощи детям и молодежи «Галчонок».

Сергей Собянин отметил, что на сайте «Активный гражданин» также были сервисы, которые помогали благотворительным фондам. Но сервис на mos.ru связывает пользователей портала с благотворительными организациями напрямую.

— Когда человек заходит и ищет в интернете благотворительные фонды — это одна история. Все-таки есть опасения, насколько эффективно его деньги будут использоваться. Другое дело, когда благотворительные организации размещены на городском портале: у человека больше доверия, и общественный контроль выше, — сказал Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что благотворительные организации — участники сервиса регулярно предоставляют отчеты о потраченных средствах. Глава города добавил, что за последние годы в столице для НКО были выделены сотни помещений, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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