Сергей Собянин утвердил проект благоустройства ТПУ «Черкизово»

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Россия, Московская железная дорога, станция Черкизово (Восточный вокзал) Карта всех событий

Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановления об утверждении проектов благоустройства улицы Сергия Радонежского и территории возле транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Черкизово». Об этом во вторник, 13 апреля, сообщили на официальном сайте мэра.

Сообщается, что на данный момент улица Сергия Радонежского представляет собой восьмиполосную дорогу, которая является продолжением шоссе Энтузиастов. Новый проект предполагает прокладку трамвайного маршрута вдоль тротуара улицы, а также создание зоны для пешеходов.

— Вдоль четной стороны улицы Сергия Радонежского будет организован пешеходный маршрут. Благодаря ему жители района смогут с комфортом добираться до станций метро, остановок наземного общественного транспорта и местных точек притяжения, — говорится в сообщении на сайте мэра.

Уточняется, что движение автотранспорта по улице будет осуществляться по шести полосам.

Что касается благоустройства ТПУ «Черкизово», то оно во многом связано с недавно построенным городским вокзалом Восточный.

— Сейчас пассажирам неудобно подходить к новому вокзалу со стороны Амурской улицы: здесь сильно изношены покрытия проезжей части и тротуаров, недостаточно фонарей для освещения, — написано в сообщении.

Добавляется, что благоустройство территории ТПУ «Черкизово» планируют провести в два этапа. Во втором квартале 2021 года будут приведены в порядок пешеходные маршруты от жилых домов района Гольяново к вокзалу. А в третьем квартале уже отремонтируют автомобильные подъезды к новому вокзалу.

Кроме того, в планах создание новых парковок и установка остановок с Wi-Fi и зарядными устройствами для гаджетов, а также озеленение прилегающей к вокзалу территории.

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