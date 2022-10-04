Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Буфет под лестницей: кафе на «Арбатской» набирает популярность

Сергей Шахиджанян
Город
Буфет под лестницей: кафе на «Арбатской» набирает популярность
Посетительница «Буфета № 11» Елена Орлова часто заказывает кофе в ретрокафе / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

3 октября в России отметили День кофе. Как известно, столица славится разнообразием кофеен. Метро тоже есть чем похвастаться. Так, в последнее время популярность набирает «Буфет № 11», расположенный на станции «Арбатская» Филевской линии подземки. «Вечерняя Москва» узнала, как работает заведение и что есть в меню.

Когда Московский метрополитен только начал свою работу, каждая поездка была как праздник. Настоящие подземные дворцы вызывали у всех неподдельный восторг. Чтобы праздник был еще более приятным, на нескольких станциях метро открыли киоски с едой и напитками, а на некоторых — настоящие кафе.

Из заметки в газете «Рабочая Москва» от 18 февраля 1936 года: «В последние дни на станциях метрополитена появились одетые в оригинальную форму продавщицы с изящными саквояжами. Они торгуют мороженым «Эскимо». Появился павильон с минеральными водами на станции «Площадь Дзержинского» — это всего лишь первая часть большой программы улучшения обслуживания пассажиров. К 15 мая 1936 года, когда исполняется годовщина со дня пуска первого поезда с пассажирами по тоннелям метро, программа эта будет осуществлена полностью».

Однако с увеличением пассажиропотока программа была свернута — есть в толпе стало попросту неудобно. Но в конце 1950-х годов в метро снова появились точки общепита. К 1968 году в подземке открыли целые столовые — на станциях «Арбатская», «Киевская» и «Войковская». Некоторые из них работают и сегодня.

Черно-красная вывеска, одиночная дверь с окошком — «Буфет № 11». Такое название заведение получило со дня открытия. Расположено оно в дальней части «Арбатской» Филевской линии, за ступеньками, ведущими к выходу. Основной зал станции находится в другой стороне, и о буфете знают немногие.

Неприметная дверь ведет в небольшое, но уютное помещение, где стоят три стола со стульями и небольшой узкий стол вдоль стены. В углу — крошечный умывальник.

Прямо напротив входа — прилавок. На нем возвышается знакомая старшему поколению с детства стойка с тремя коническими стеклянными емкостями для соков.

Ассортимент еды — сэндвичи, эклеры и другие пирожные, пирожки и даже блинчики с красной икрой. Также в меню есть и хот-доги, и гамбургеры. В углу за прилавком стоит кофемашина — сделают латте, американо.

— Эспрессо, к сожалению, нет, — огорчилась Салмана, буфетчица, но тут же нашла выход, — но я могу вам сделать американо, только добавить меньше воды!

Сказано — сделано.

Если вы работник метрополитена, то вам повезло — тут можно купить комплексный обед.

Кстати, буфет закрывали на реконструкцию. И открыли после нее только в 2016 году. Благодаря удачным дизайнерским решениям в помещении удалось воссоздать атмосферу 1930-х годов. С момента реконструкции ассортимент, по словам Салманы, несколько раз менялся, но сейчас это именно буфет.

— Чаще всего сюда заходят студенческие пары с музыкальными инструментами. Тут очень уютно, шума поездов почти не слышно, — сказала буфетчица, усердно протирая и так чистый прилавок.

КСТАТИ

В ходе реконструкции буфета при отделке пола применили сложный орнамент в стиле конструктивизма, а на потолке смонтировали бронзовые люстры в стиле сталинского ампира.

ЦИФРА

14 — на столько посадочных мест рассчитано ретрокафе.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Сейчас в метро работает три кафе. Они расположены, помимо «Арбатской», на станциях «Войковская» и «Выставочная».

Кафе буфет Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Мы пренебрегаем тем, что нам дано

Олег Пантелеев
Олег Пантелеев

Авиабилеты будут доступны

Никита Миронов
Никита Миронов

Жалкие люди

Сергей Кобыляцкий
Сергей Кобыляцкий

На страже государственности

Александр Фролов
Александр Фролов

«Северный поток» подорвали не европейцы

Елена Гагарина
Елена Гагарина

Школьники изучат историю России

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Подсказки великого Мастера

Все мнения
О проекте