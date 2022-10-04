Буфет под лестницей: кафе на «Арбатской» набирает популярность

Посетительница «Буфета № 11» Елена Орлова часто заказывает кофе в ретрокафе / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

3 октября в России отметили День кофе. Как известно, столица славится разнообразием кофеен. Метро тоже есть чем похвастаться. Так, в последнее время популярность набирает «Буфет № 11», расположенный на станции «Арбатская» Филевской линии подземки. «Вечерняя Москва» узнала, как работает заведение и что есть в меню.

Когда Московский метрополитен только начал свою работу, каждая поездка была как праздник. Настоящие подземные дворцы вызывали у всех неподдельный восторг. Чтобы праздник был еще более приятным, на нескольких станциях метро открыли киоски с едой и напитками, а на некоторых — настоящие кафе.

Из заметки в газете «Рабочая Москва» от 18 февраля 1936 года: «В последние дни на станциях метрополитена появились одетые в оригинальную форму продавщицы с изящными саквояжами. Они торгуют мороженым «Эскимо». Появился павильон с минеральными водами на станции «Площадь Дзержинского» — это всего лишь первая часть большой программы улучшения обслуживания пассажиров. К 15 мая 1936 года, когда исполняется годовщина со дня пуска первого поезда с пассажирами по тоннелям метро, программа эта будет осуществлена полностью».

Однако с увеличением пассажиропотока программа была свернута — есть в толпе стало попросту неудобно. Но в конце 1950-х годов в метро снова появились точки общепита. К 1968 году в подземке открыли целые столовые — на станциях «Арбатская», «Киевская» и «Войковская». Некоторые из них работают и сегодня.

Черно-красная вывеска, одиночная дверь с окошком — «Буфет № 11». Такое название заведение получило со дня открытия. Расположено оно в дальней части «Арбатской» Филевской линии, за ступеньками, ведущими к выходу. Основной зал станции находится в другой стороне, и о буфете знают немногие.

Неприметная дверь ведет в небольшое, но уютное помещение, где стоят три стола со стульями и небольшой узкий стол вдоль стены. В углу — крошечный умывальник.

Прямо напротив входа — прилавок. На нем возвышается знакомая старшему поколению с детства стойка с тремя коническими стеклянными емкостями для соков.

Ассортимент еды — сэндвичи, эклеры и другие пирожные, пирожки и даже блинчики с красной икрой. Также в меню есть и хот-доги, и гамбургеры. В углу за прилавком стоит кофемашина — сделают латте, американо.

— Эспрессо, к сожалению, нет, — огорчилась Салмана, буфетчица, но тут же нашла выход, — но я могу вам сделать американо, только добавить меньше воды!

Сказано — сделано.

Если вы работник метрополитена, то вам повезло — тут можно купить комплексный обед.

Кстати, буфет закрывали на реконструкцию. И открыли после нее только в 2016 году. Благодаря удачным дизайнерским решениям в помещении удалось воссоздать атмосферу 1930-х годов. С момента реконструкции ассортимент, по словам Салманы, несколько раз менялся, но сейчас это именно буфет.

— Чаще всего сюда заходят студенческие пары с музыкальными инструментами. Тут очень уютно, шума поездов почти не слышно, — сказала буфетчица, усердно протирая и так чистый прилавок.

КСТАТИ

В ходе реконструкции буфета при отделке пола применили сложный орнамент в стиле конструктивизма, а на потолке смонтировали бронзовые люстры в стиле сталинского ампира.

ЦИФРА

14 — на столько посадочных мест рассчитано ретрокафе.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Сейчас в метро работает три кафе. Они расположены, помимо «Арбатской», на станциях «Войковская» и «Выставочная».