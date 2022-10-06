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Кандидаты на работу в скоропомощных комплексах чаще всего подают заявки в Боткинскую больницу

Павел Гриднев
Город
Кандидаты на работу в скоропомощных комплексах чаще всего подают заявки в Боткинскую больницу
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, 2-й Боткинский проезд, 5к21 Карта всех событий

С начала приема заявок на трудоустройство в скоропомощные стационарные комплексы (ССК) поступило более 2,7 тысячи резюме от соискателей. Большая часть из них подана в ССК больницы им. С.П. Боткина, рассказала заместитель руководителя Департамента здравоохранения Москвы Елена Ефремова.

— Продолжается прием заявок на трудоустройство в новые скоропомощные стационарные комплексы Москвы. Специалисты Кадрового центра Депздрава рассматривают поступающие анкеты и отбирают кандидатов, чьи данные соответствуют требованиям к той или иной должности. С теми, кто успешно прошел этот этап, проводят телефонные интервью. На данный момент поступило более 2,7 тысячи заявок. Больше всего заявок — около 1,2 тысячи — поступило на трудоустройство в скоропомощной стационарный комплекс Боткинской больницы, Есть мнение рассказала Елена Ефремова.

Также в число наиболее востребованных у кандидатов на работу в ССК стационаров вошли НИИ скорой помощи им. Н.Ф. Склифосовского и городская клиническая больница им. В.В. Вересаева – в общей сложности в них было подано около 900 заявок.

Кандидаты для работы в ССК проходят тщательный отбор, состоящий из нескольких этапов. Это анализ резюме, телефонное интервью, профессиональная оценка теоретических знаний и практических навыков для медицинских специалистов, очное собеседование.

Также на завершающем этапе отбора для групп кандидатов будет организовано посещение стационаров, где они смогут познакомиться с организацией работы приемного отделения, пообщаться с представителями больницы и задать интересующие вопросы. В процессе отбора кандидатов, помимо профессиональных компетенций, учитываются личностно-психологические качества, коммуникативные навыки, стрессоустойчивость, умение и готовность работать в команде.

На стадии формирования потенциальной команды скоропомощного комплекса предстоит так называемый «командный отбор», который выявит перспективы работы в группе. В дальнейшем успешные кандидаты пройдут дополнительное обучение. В общей сложности будет использоваться более 70 образовательных программ и тренингов как узкоспециализированного, так и общего характера.

В Москве создается сеть из шести скоропомощных стационарных комплексов: в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, ГКБ им. В.В. Вересаева, ГКБ им. С.П. Боткина, ГКБ № 15 им. О.М. Филатова, ГКБ им. В.М. Буянова и в Первой Градской больнице им. Н.И. Пирогова. Первых пациентов уже в январе 2023 года примут в ССК НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и ГКБ им. В.В. Вересаева.

Работа в скоропомощных стационарных комплексах будет построена по новому стандарту оказания экстренной помощи. Каждый комплекс — это полноценная больница с приемным и диагностическим отделением, операционными, реанимацией и тысячами единиц самого современного оборудования. Это уникальный проект не только для Москвы, но и для России в целом. В настоящее время проводится прием заявок от желающих работать в ССК. Заполнить анкету для трудоустройства в один из скоропомощных стационарных комплексов кандидаты могут на сайте командапервых.москва.

Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы не имеет аналогов как в России, так и в других странах Восточной Европы. На площади более четырех тысяч квадратных метров проводятся программы непрерывного профессионального образования, оценочные и аккредитационные мероприятия для специалистов городской системы здравоохранения. Центр оснащен более 1,1 тысячи единицами высокотехнологичного симуляционного и медицинского оборудования.

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