Темпы расселения старых домов по программе переезда из ветхих пятиэтажек продолжают расти

Председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Валерий Теличенко и член Общественного штаба Надежда Косарева высоко оценили качество отделки квартир в новостройке на Каскадной улице / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Камова Карта всех событий

6 октября члены Общественного штаба по контролю за реализацией по программе реновации осмотрели новостройку, которую передадут под заселение в октябре этого года.

Наперекор непростым временам темпы реализации программы реновации продолжают расти. Это касается и строительства новых домов, и расселения старых. Только в сентябре этого года в эксплуатацию сдали девять новостроек на 2134 квартиры.

В случае реновации скорость строительства возрастает без ущерба качеству. В этом уверен председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Валерий Теличенко. Посетив новостройку на Каскадной улице, куда в октябре начнут переселяться жители пяти домов на улице Камова в районе Косино-Ухтомский, Валерий Теличенко отметил, что это лучший дом по реновации из тех, в которых он бывал.

— За последние три года мы посещали разные дома, и все они соответствуют стандарту реновации. Но растет ощущение, что каждый раз дом становится все лучше и лучше. Мне кажется, что сегодняшний дом лучший из всех, в которых я бывал, возможно, через какое-то время какой-то другой дом покажется мне самым лучшим, — сказал председатель штаба.

Два новых корпуса на Каскадной архитектурно достаточно лаконичны. Однако при отделке внутренних помещений строители постарались создать уют для будущих новоселов. Такой отделки межквартирных холлов, как в новостройке в Косине-Ухтомском, не было, пожалуй, еще ни в одном доме для программы.

Отделка в квартирах выполнена «по канону» — обои под покраску, ламинат в комнатах, плитка в коридоре. Сантехника, плита и светильники уже установлены.

— Все очень чисто, светло. Сами квартиры разной планировки, если по каким-то причинам не устраивает предложенная квартира, то при наличии подходящих равнозначных квартир люди могут попросить другую, — говорит член Общественного штаба по реновации Надежда Косарева.

— А еще построено с душой — это не прописано в стандартах, — добавляет Валерий Теличенко.

В октябре в новостройку начнут переселяться 140 семей из пятиэтажек. В целом по Москве темпы переселения по программе реновации ощутимо увеличиваются.

— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован почти пятикратный рост, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. — В июле — сентябре 2021 года было расселено 11 зданий.

Всего же с 2018 года, когда первые участники программы реновации, жившие в пятиэтажке на улице Константина Федина, получили ключи от новых квартир, полностью расселили 265 домов. Из них 118 (более 40 процентов от общего числа) расселили за девять месяцев этого года. Такие темпы позволяют быстрее освобождать территории для строительства новых домов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ежемесячно с начала 2022 года в Москве расселяют в среднем 13 домов. В сентябре расселили 14 пятиэтажек, в которых проживали 2,3 тысячи человек. Наращивание темпов реализации программы позволило приблизить сроки переселения жителей 16 старых домов.

Всего в программу реновации вошли 5175 домов. Для возведения новостроек подобрана 561 стартовая площадка. Новые квартиры по программе реновации получат порядка 1 миллиона жителей столицы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Бочкарев, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

— 48 новостроек передано под заселение в столице по программе реновации с начала этого года. Уверен, что вручение ключей от новых более просторных квартир с отделкой комфорткласса становится радостным и долгожданным событием для всех участников программы.

Сейчас более чем 20 тысяч жителей столицы находятся в процессе переезда или оформления документации. С начала программы реновации готовы к переселению 90,4 тысячи жителей из 531 стартового дома, из них почти 73 тысячи москвичей уже получили ключи.