Научиться основам дизайна одежды можно бесплатно

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Останкинском районе Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ организует обучение основам дизайна одежды. Об этом в пятницу, 7 октября, рассказали в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Курс «Дизайн одежды, ключевые моменты» будет полезным для тех, кто интересуется модой, желает научиться создавать оригинальные модели одежды и планирует начать свое дело.

— Обучение бесплатное, для участия необходимо заранее зарегистрироваться. Первое занятие состоится 10 октября, — уточнили в департаменте. — На занятиях преподаватель расскажет, какими профессиональными качествами должен обладать дизайнер, и даст ценные советы, как монетизировать свое увлечение. Участницы курса получат пошаговую инструкцию, как создать собственный бренд одежды, а затем эффективно продвигать его на рынке.

Обучающие занятия пройдут в рамках городского проекта «Мама онлайн» — он ориентирован на москвичек, у которых есть дети. В ведомстве отметили, что большинство участниц проекта — это молодые мамы с высшим образованием и опытом работы.

— Женщины могут повысить уровень компетенции в своей области, а также освоить другие востребованные на рынке труда профессии, которые позволят в дальнейшем работать дома. Все занятия в рамках проекта «Мама онлайн» проводятся абсолютно бесплатно, — подчеркнули в департаменте.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы:

— Услуги дизайнера одежды востребованы в разных сферах. К ним обращаются магазины одежды и аксессуаров, интернет-магазины, фотографы, частные лица. Специалистом в этой области может стать любая женщина, главное — желание развиваться в профессии и упорство.