Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Охватить все музейные выставки за одну неделю

Павел Воробьев
Город
Охватить все музейные выставки за одну неделю
Москвичка Яна Изотова пришла в первый день работы Московской музейной недели в Старый Английский двор парка «Зарядье» / Фото: Павел Воробьев / Вечерняя Москва

10 октября в столице стартовала октябрьская Московская музейная неделя. В рамках акции у жителей есть возможность бесплатно посетить главные культурные учреждения города.

К двум часам дня у крыльца Старого Английского двора в парке «Зарядье» уже толпился народ — несколько десятков человек. Именно музею первого торгового представительства Англии в России, а также музею-панораме «Бородинская битва» выпала честь по традиции открыть эту замечательную акцию.

Ровно в два часа дня под внимательным, но доброжелательным надзором музейной администрации посетителей стали пускать к экспонатам — группами по 5–10 человек, чтобы не создавать толчею в выставочных залах.

— Нам повезло, что, кроме экспозиции об истории русско-английской торговли, в подклете Старого Английского двора можно увидеть и выставку уникальных древнерусских фресок еще домонгольского периода, — поделилась впечатлениями посетительница парка «Зарядье» Яна Изотова. — Получается, за один поход в музей я охватила сразу две интересные экспозиции.

Действительно, на музейной неделе Старый Английский двор предлагает сначала полюбоваться на образцы росписи новгородской церкви Спаса Преображения на Нередице XII века, а затем проследить историю наших отношений с Англией во времена Ивана Грозного и первых царей Романовых.

В рамках Московской музейной недели — по 16 октября включительно — можно посетить 39 различных музеев на любой вкус и интерес.

Среди них: Музей современного искусства, музеи М. А. Булгакова и К. Г. Паустовского, галереи А. Шилова и И. Глазунова, Музей Владимира Высоцкого, Дарвиновский музей, Музей космонавтики.

Москвичи смогут посетить военно-исторические экспозиции, дома-музеи писателей, архитектурные и естественно-научные музеи. В каждой их ждут свои интересные экскурсии. Например, в Государственном музее А. С. Пушкина расскажут про образ императора Петра I в произведениях автора. Эти знания подойдут ученикам старших классов и студентам, изучающим литературу в вузах. А в Галерее Ильи Глазунова всем желающим покажут «Народный костюм губерний России (XVIII — начало XX века)».

Чтобы не стоять в живых очередях, организаторы рекомендуют заранее оформить бесплатные билеты на сайтах культурных учреждений и подходить ко времени своего сеанса. Это поможет посетить как можно больше музеев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Сотин, ведущий менеджер отдела музейной деятельности парка «Зарядье»:

— Раз в месяц в Москве по давней традиции открываются двери музеев — бесплатно на целую неделю. Это своего рода праздник, когда люди собираются шумной радостной толпой и приходят к нам на выставки. Конечно, это очень ценная возможность бесплатно получить знания и впечатления из разных областей науки и искусства. И каждый раз этой возможностью пользуются множество москвичей и гостей столицы.

Культура Экспонат Зарядье Москва Музеи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Александр Лосото
Александр Лосото

Как снизить цены на здоровье

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Все мнения
О проекте