Охватить все музейные выставки за одну неделю

Москвичка Яна Изотова пришла в первый день работы Московской музейной недели в Старый Английский двор парка «Зарядье» / Фото: Павел Воробьев / Вечерняя Москва

10 октября в столице стартовала октябрьская Московская музейная неделя. В рамках акции у жителей есть возможность бесплатно посетить главные культурные учреждения города.

К двум часам дня у крыльца Старого Английского двора в парке «Зарядье» уже толпился народ — несколько десятков человек. Именно музею первого торгового представительства Англии в России, а также музею-панораме «Бородинская битва» выпала честь по традиции открыть эту замечательную акцию.

Ровно в два часа дня под внимательным, но доброжелательным надзором музейной администрации посетителей стали пускать к экспонатам — группами по 5–10 человек, чтобы не создавать толчею в выставочных залах.

— Нам повезло, что, кроме экспозиции об истории русско-английской торговли, в подклете Старого Английского двора можно увидеть и выставку уникальных древнерусских фресок еще домонгольского периода, — поделилась впечатлениями посетительница парка «Зарядье» Яна Изотова. — Получается, за один поход в музей я охватила сразу две интересные экспозиции.

Действительно, на музейной неделе Старый Английский двор предлагает сначала полюбоваться на образцы росписи новгородской церкви Спаса Преображения на Нередице XII века, а затем проследить историю наших отношений с Англией во времена Ивана Грозного и первых царей Романовых.

В рамках Московской музейной недели — по 16 октября включительно — можно посетить 39 различных музеев на любой вкус и интерес.

Среди них: Музей современного искусства, музеи М. А. Булгакова и К. Г. Паустовского, галереи А. Шилова и И. Глазунова, Музей Владимира Высоцкого, Дарвиновский музей, Музей космонавтики.

Москвичи смогут посетить военно-исторические экспозиции, дома-музеи писателей, архитектурные и естественно-научные музеи. В каждой их ждут свои интересные экскурсии. Например, в Государственном музее А. С. Пушкина расскажут про образ императора Петра I в произведениях автора. Эти знания подойдут ученикам старших классов и студентам, изучающим литературу в вузах. А в Галерее Ильи Глазунова всем желающим покажут «Народный костюм губерний России (XVIII — начало XX века)».

Чтобы не стоять в живых очередях, организаторы рекомендуют заранее оформить бесплатные билеты на сайтах культурных учреждений и подходить ко времени своего сеанса. Это поможет посетить как можно больше музеев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Сотин, ведущий менеджер отдела музейной деятельности парка «Зарядье»:

— Раз в месяц в Москве по давней традиции открываются двери музеев — бесплатно на целую неделю. Это своего рода праздник, когда люди собираются шумной радостной толпой и приходят к нам на выставки. Конечно, это очень ценная возможность бесплатно получить знания и впечатления из разных областей науки и искусства. И каждый раз этой возможностью пользуются множество москвичей и гостей столицы.