Какой будет станция «Текстильщики» Большой кольцевой линии

Проект станции «Текстильщики, которая будет выполнена из гранита и мрамора / Фото: Stroi.mos.ru

Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

На станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии метро завершается отделка платформы. 10 октября об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Восточный участок Большой кольцевой линии, в который входит станция «Текстильщики», будет готов в 2023 году. Открытие участка улучшит транспортную доступность нескольких районов на юго-востоке столицы. На «Текстильщиках», по словам Андрея Бочкарева, завершается архитектурное оформление платформы.

— Практически полностью отделаны гранитом береговые платформы и мостовые переходы между ними. Путевые стены оформлены панелями из мрамора светлых тонов. Общая цветовая гамма интерьеров станции выдержана в серых тонах, — сказал Бочкарев.

Главная особенность в дизайне станции — это потолок, который украсят два уровня алюминиевых панелей.

— За счет использования двухуровневых панелей с закарнизной подсветкой создается геометрия ткацкого станка, — отметил заместитель мэра.

Продолжается отделка первого и второго вестибюлей. Пол выложили гранитом. Для облицовки стен также использовали гранит и мрамор. Вестибюль № 1, ведущий на Шоссейную улицу, оборудовали турникетами и навигацией. Смонтировали последнюю секцию из трех эскалаторов, в ближайшее время начнутся их грузовые испытания. Шесть эскалаторов, которые установили раньше, уже прошли обкатку.

Протяженность восточного участка Большой кольцевой линии составляет около 11 километров. В него входят четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». В вестибюле «Нагатинского Затона» на прошлой неделе завершили монтаж художественных элементов, изображающих обитателей водоемов Московского региона.

Возле уже открывшихся станций Большой кольцевой линии метро продолжается благоустройство. Так, завершаются работы на территории около станций «Варшавская» и «Каховская» БКЛ. Рабочие убрали воздушные кабельные линии под землю, расширили тротуары. Сейчас рабочие меняют пешеходное покрытие. Возле станций установят почти четыре сотни новых фонарей и уличных торшеров, высадят свыше сотни деревьев и без малого пять тысяч кустарников.

Станции метро «Севастопольская» и «Каховская» соединит комфортный пешеходный маршрут.

В Стройкомплексе подчеркивают, что БКЛ — главный проект московского метростроения, который свяжет существующие и перспективные ветки метро.

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20 пересадок на другие ветки метрополитена можно будет совершить с Большой кольцевой линии метро

КСТАТИ

Станция «Текстильщики» БКЛ станет частью транспортно-пересадочного узла, который будет включать станции фиолетовой ветки и МЦД-2 и маршруты наземного городского транспорта.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Протяженность Большой кольцевой линии метрополитена составляет более 70 километров. На ней расположится 31 станция, 22 из них уже открыты для пассажиров.