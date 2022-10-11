Заслуженный учитель предпочитает пешие прогулки

Фото: Из личного архива Татьяны Мелкумовой

В столице сразу нескольким педагогам вручили почетный знак «Заслуженный учитель города Москвы». Среди обладателей звания — учитель русского языка и литературы школы № 1474 в Ховрине Татьяна Мелкумова, с которой 11 октября пообщалась «Вечерняя Москва».

— Татьяна Эдуардовна, вы давно работаете учителем?

— В школу я пришла работать в 1993 году, почти сразу после переезда в Москву из Баку, где я родилась и выросла. Так сложилось, что на протяжении всего этого времени я не меняла школу ни разу, только изменялся ее номер — сначала это была школа № 151, затем стала английской школой № 1338, а несколько лет вошла в большой комплекс школы № 1474.

— Почему выбрали эту профессию?

— Не могу похвастаться мечтой детства стать педагогом. Мне просто очень нравится литература, я люблю говорить на эти темы. Был опыт преподавательской деятельности в средней школе, но, признаюсь честно, мне больше нравится вести уроки для старшеклассников. Это уже мотивированные дети, которые ориентированы на поступление в высшее учебное заведение. Кроме того, в большинстве своем они уже сформированы как личности. И когда мы с ними говорим на сложные темы, то я нахожу отклик.

— А если у ребенка нет мотивации, как привить ему любовь к литературе, русскому языку?

— Я считаю, что прежде всего сам педагог должен любить свой предмет и людей как личности. Это должно быть в комплексе. Если учитель видит личность в своем ученике, то работать, во-первых, намного легче. Во-вторых, литература поднимает много вопросов нравственного порядка, а детям всегда интересно говорить на эти темы, рассуждать, дискутировать — это мы и делаем с ними на уроках.

Важно не просто хорошо знать свой предмет, но еще и говорить на языке детей, идти в ногу со временем. И здесь я имею в виду не гаджеты, электронные доски, что тоже, конечно, хорошо, а именно владение современными тенденциями. Более того, я считаю, что учитель должен опережать своих учеников прежде всего в мировоззрении. Потому что если ты отстаешь в мировоззрении, то молодому поколению с тобой даже говорить будет неинтересно. От своих учеников я требую, чтобы они знали тексты. Не биографии писателей, не слушали лекции и не читали критическую литературу. Без знания текста нельзя разобраться в его сути, нельзя его понять, осмыслить. И на уроках мы учимся уже работать с текстом, который они прочитали ранее.

— Понять текст — непростая задача. Как вы учите этому детей?

— Прежде всего, читая любое литературное произведение, важно ориентироваться на взгляды, внутренний мир и мировоззрение писателя. Я объясняю ребятам, что у каждого автора есть своя индивидуальность.

— Школа, в которой вы работаете много лет, находится в Ховрине. Изменился ли район с тех пор?

— Безусловно. Инфраструктура района Ховрино поменялась очень сильно. Когда я только пришла туда работать, вокруг были еще пара школ и рынок. И несколько домов. Сейчас же это комфортный современный район, красивый, благоустроенный. Построено и много новых учебных корпусов. Наша школа сильно выросла. Огромная заслуга директора и администрации в том, что в школе № 1474 действительно приятно и уютно работать.

— Вы живете в Москве уже более 30 лет. А есть у вас любимое место в столице?

— Да, мне очень нравятся набережные, больше всего Фрунзенская. Люблю прогуляться вдоль Москвы-реки, по Крымскому мосту, по Парку Горького. Еще одно место, в котором часто бываю, — Воробьевы горы. Это все места моей молодости. Когда я еще жила в Баку, то приезжала в Москву в гости к тете. Поэтому, гуляя по центру столицы, всегда вспоминаю свою юность, студенческие годы. Я вообще очень люблю именно пешие прогулки. Частенько и после работы могу пройтись, подышать свежим воздухом. А в выходные обязательно куда-нибудь выбираюсь, в парк.

— Вам присвоили звание «Заслуженный учитель Москвы». Что оно значит для вас?

— Это очень приятно, что мой труд так высоко оценен, что его видит руководство, мэрия. Но работаю я, конечно, не ради наград. У меня каждый год несколько выпускников на Едином государственном экзамене получают 100 баллов, есть призеры олимпиад. И, наверное, это для меня самая большая награда — знать, что знания, которые я им даю, превращаются в такие высокие результаты.

— Есть ли у вас увлечения?

— Да, я очень люблю английский язык, читаю книги в оригинале, знаю английскую и американскую литературу. Кроме того, мне нравится рисовать. Я это делаю исключительно для себя. Могу и карандашами, и акварельными красками что-то изобразить. Это помогает расслабиться после напряженного рабочего дня.

ДОСЬЕ

Татьяна Эдуардовна Мелкумова родилась в Баку. Окончила Азербайджанский государственный университет им. С. М. Кирова по специальности «филолог». Имеет звание «Заслуженный учитель города Москвы». Работает учителем русского языка и литературы в школе № 1474. Последние годы преподает в старших классах. Любит английский язык, увлекается живописью.

СПРАВКА

Почетным знаком «Заслуженный учитель города Москвы» награждают за заслуги в педагогической деятельности, подготовку победителей региональных, всероссийских и международных олимпиад. Всего в системе московского образования работают 100 тысяч педагогических работников.