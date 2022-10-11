Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Заслуженный учитель предпочитает пешие прогулки

Марьяна Шевцова
Город
Заслуженный учитель предпочитает пешие прогулки
Фото: Из личного архива Татьяны Мелкумовой

В столице сразу нескольким педагогам вручили почетный знак «Заслуженный учитель города Москвы». Среди обладателей звания — учитель русского языка и литературы школы № 1474 в Ховрине Татьяна Мелкумова, с которой 11 октября пообщалась «Вечерняя Москва».

— Татьяна Эдуардовна, вы давно работаете учителем?

— В школу я пришла работать в 1993 году, почти сразу после переезда в Москву из Баку, где я родилась и выросла. Так сложилось, что на протяжении всего этого времени я не меняла школу ни разу, только изменялся ее номер — сначала это была школа № 151, затем стала английской школой № 1338, а несколько лет вошла в большой комплекс школы № 1474.

— Почему выбрали эту профессию?

— Не могу похвастаться мечтой детства стать педагогом. Мне просто очень нравится литература, я люблю говорить на эти темы. Был опыт преподавательской деятельности в средней школе, но, признаюсь честно, мне больше нравится вести уроки для старшеклассников. Это уже мотивированные дети, которые ориентированы на поступление в высшее учебное заведение. Кроме того, в большинстве своем они уже сформированы как личности. И когда мы с ними говорим на сложные темы, то я нахожу отклик.

— А если у ребенка нет мотивации, как привить ему любовь к литературе, русскому языку?

— Я считаю, что прежде всего сам педагог должен любить свой предмет и людей как личности. Это должно быть в комплексе. Если учитель видит личность в своем ученике, то работать, во-первых, намного легче. Во-вторых, литература поднимает много вопросов нравственного порядка, а детям всегда интересно говорить на эти темы, рассуждать, дискутировать — это мы и делаем с ними на уроках.

Важно не просто хорошо знать свой предмет, но еще и говорить на языке детей, идти в ногу со временем. И здесь я имею в виду не гаджеты, электронные доски, что тоже, конечно, хорошо, а именно владение современными тенденциями. Более того, я считаю, что учитель должен опережать своих учеников прежде всего в мировоззрении. Потому что если ты отстаешь в мировоззрении, то молодому поколению с тобой даже говорить будет неинтересно. От своих учеников я требую, чтобы они знали тексты. Не биографии писателей, не слушали лекции и не читали критическую литературу. Без знания текста нельзя разобраться в его сути, нельзя его понять, осмыслить. И на уроках мы учимся уже работать с текстом, который они прочитали ранее.

— Понять текст — непростая задача. Как вы учите этому детей?

— Прежде всего, читая любое литературное произведение, важно ориентироваться на взгляды, внутренний мир и мировоззрение писателя. Я объясняю ребятам, что у каждого автора есть своя индивидуальность.

— Школа, в которой вы работаете много лет, находится в Ховрине. Изменился ли район с тех пор?

— Безусловно. Инфраструктура района Ховрино поменялась очень сильно. Когда я только пришла туда работать, вокруг были еще пара школ и рынок. И несколько домов. Сейчас же это комфортный современный район, красивый, благоустроенный. Построено и много новых учебных корпусов. Наша школа сильно выросла. Огромная заслуга директора и администрации в том, что в школе № 1474 действительно приятно и уютно работать.

— Вы живете в Москве уже более 30 лет. А есть у вас любимое место в столице?

— Да, мне очень нравятся набережные, больше всего Фрунзенская. Люблю прогуляться вдоль Москвы-реки, по Крымскому мосту, по Парку Горького. Еще одно место, в котором часто бываю, — Воробьевы горы. Это все места моей молодости. Когда я еще жила в Баку, то приезжала в Москву в гости к тете. Поэтому, гуляя по центру столицы, всегда вспоминаю свою юность, студенческие годы. Я вообще очень люблю именно пешие прогулки. Частенько и после работы могу пройтись, подышать свежим воздухом. А в выходные обязательно куда-нибудь выбираюсь, в парк.

— Вам присвоили звание «Заслуженный учитель Москвы». Что оно значит для вас?

— Это очень приятно, что мой труд так высоко оценен, что его видит руководство, мэрия. Но работаю я, конечно, не ради наград. У меня каждый год несколько выпускников на Едином государственном экзамене получают 100 баллов, есть призеры олимпиад. И, наверное, это для меня самая большая награда — знать, что знания, которые я им даю, превращаются в такие высокие результаты.

— Есть ли у вас увлечения?

— Да, я очень люблю английский язык, читаю книги в оригинале, знаю английскую и американскую литературу. Кроме того, мне нравится рисовать. Я это делаю исключительно для себя. Могу и карандашами, и акварельными красками что-то изобразить. Это помогает расслабиться после напряженного рабочего дня.

ДОСЬЕ

Татьяна Эдуардовна Мелкумова родилась в Баку. Окончила Азербайджанский государственный университет им. С. М. Кирова по специальности «филолог». Имеет звание «Заслуженный учитель города Москвы». Работает учителем русского языка и литературы в школе № 1474. Последние годы преподает в старших классах. Любит английский язык, увлекается живописью.

СПРАВКА

Почетным знаком «Заслуженный учитель города Москвы» награждают за заслуги в педагогической деятельности, подготовку победителей региональных, всероссийских и международных олимпиад. Всего в системе московского образования работают 100 тысяч педагогических работников.

Награждение Учителя Район Ховрино Москва Интервью
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Три причины читать классику

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бизнес на живых созданиях

Александр Лосото
Александр Лосото

Как снизить цены на здоровье

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Все мнения
О проекте