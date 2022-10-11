Власти столицы провели мероприятия, посвященные героям народного ополчения, которые ценой жизни защитили свою землю

Генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников возложил цветы к памятнику народным ополченцам. Его дед ушел на фронт в составе первой дивизии народного ополчения и погиб за несколько дней до попытки прорыва окружения под Вязьмой / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

11 октября в День Московского народного ополчения депутаты Мосгордумы и представители общественных организаций возложили цветы к памятникам и мемориалам ополченцев.

У памятника народным ополченцам Москвы, установленного на символичном пересечении улицы Народного Ополчения и проспекта Маршала Жукова, утром 11 октября уже стоял караул — курсанты столичного Колледжа полиции. По аллеям сквера к памятнику стягивались молодые парни и девушки, в руках у каждого по цветку.

Возложение цветов к памятникам, стелам, мемориальным доскам, в которых увековечен подвиг простых москвичей, вставших в 1941 году на защиту своего города и своей Родины, — это хоть и недавняя, но уже традиция.

— В 2021 году депутаты Мосгордумы единогласно приняли изменения в московское законодательство, и впервые в истории города у нас появилась памятная дата. 11 октября в Москве — День памяти дивизий Московского народного ополчения 1941 года, — отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Акции, подобные той, что прошла у памятника на улице Народного Ополчения, депутаты Мосгордумы, представители общественных организаций провели в 60 точках города, то есть везде, где есть мемориалы в честь ополченцев.

— Всего было сформировано 16 дивизий народного ополчения, и 11 октября большинство из них погибли под Вязьмой во время обеспечения прорыва из окружения и помощи регулярным частям Красной армии. Долгое время никто не рассказывал о Московском ополчении, но в 2015 году Мосгордума запустила программу «Памяти Московского народного ополчения», — рассказал Шапошников.

За семь лет в Москве установили памятники всем дивизиям ополчения, организовали для школьников экскурсии по местам боевой славы. В минувшие выходные поисковики захоронили тела 120 бойцов Московского народного ополчения. Причем имена двоих ополченцев удалось установить.

11 октября к памятнику на улице Народного Ополчения пришел генеральный директор студии «Военфильм» Игорь Угольников.

— Это мой памятник. Обычно мы приходили сюда возлагать цветы 9 Мая. Я вырос здесь, на этой улице. Мой дед погиб 7 октября 1941 года в первой дивизии Московского народного ополчения. Мы ничего о нем не знали, и только недавно, во время работы над картиной «Подольские курсанты», мне удалось не только найти место его гибели, но и поднять останки. Теперь 7 октября я каждый год там, на его могиле, — рассказал Игорь Угольников.

Сейчас студия «Военфильм» снимает художественную картину о Московском народном ополчении. Фильм будет называться «По зову сердца». Около трети материала уже отснято.

— Проект очень большой, мы будем продолжать его и зимой, и весной, и летом следующего года. Я не могу эту тему снять просто как небольшую картину, надеюсь, что у нас будет возможность снять большую эпопею, — сказал Игорь Угольников.

По его мнению, история 1941 года, когда простые москвичи по зову сердца ушли на фронт, в нынешние времена будет воспринята особенно остро.

— И это правильно. У всех свое мнение по поводу сложившейся ситуации, но мы-то с вами прекрасно понимаем, что та война против всего русского народа не закончилась, она продолжается, — подчеркнул Угольников.

Съемки фильма «По зову сердца» проходят на студии «Военфильм» в Москве и Московской области. Картина должна выйти 9 мая 2024 года в полнометражном и телевизионном форматах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Герасимов, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям:

— Год назад в столице была установлена новая памятная дата — День Московского народного ополчения. Дата была выбрана не случайно, так как именно 11 октября 1941 года была осуществлена попытка прорыва из Вяземского котла. Этот день является данью памяти бессмертному подвигу героев в Битве за Москву. Сегодня я принял участие в акции Мосгордумы у мемориала «В память о погибших сотрудниках киностудии «Мосфильм», которые внесли немалый вклад в общую Победу. Вечная память погибшим героям!