Сделать вывод из неудачи

Фото: Из личного архива Дениса Беляевского

Узнать характер человека помогает общение с ним вне рабочих стен. Неформальная обстановка располагает к откровенному разговору.

Сегодня героем рубрики «Начистоту» стал руководитель аппарата Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное Денис Беляевский.

Я начинал заниматься общественной работой, будучи октябренком, а сейчас работаю с населением нашего района. Первая работа у меня появилась в университетские годы. Тогда мне удалось поработать в двух лучших архивах — Российском госархиве древних актов и Российском государственном военно-историческом архиве. Своей работе я благодарен не только за полученные профессиональные знания и опыт, но и за то, что она подарила мне множество друзей. Умение слушать и слышать — одно из самых важных качеств руководителя. Я полностью согласен с утверждением: «Если вы думаете, что сможете — вы сможете. Если думаете, что нет — вы правы». Настрой всегда определяет результат. Ошибки ошибкам рознь. Считаю, что на глобальных моментах лучше учиться на чужом опыте. Но личные неудачи — тоже хороший учитель, главное — делать правильные выводы. Я очень люблю наш район Орехово-Борисово Южное. В нем жили и живут многие известные личности. Поэтому я им горжусь. Неизменные спутники нашей семьи — это кошки и коты. Сейчас ее полноправными членами являются бенгальский кот Дезире, брат с сестрой Бусинка и Уголек, которых мы подобрали котятами на улице, а также хомячок и пара канареек. Одним из самых ярких детских воспоминаний стал для меня круиз из Москвы в Ростов-на-Дону на теплоходе «Степан Разин». Я посетил множество поволжских городов — Казань, Горький, Ульяновск, Волгоград. Мне было всего четыре года, но тогда я впервые увидел широту и простор нашей Родины. Больше всего в школе мне нравилась история. С физикой и математикой, увы, отношения сложились непростые, о чем очень жалею. Я — безусловный жаворонок. Для меня не проблема встать рано, да и максимальная эффективность, как правило, достигается в первой половине дня. С возрастом понимаешь — не сотвори себе кумира. Лучше придерживаться простых общечеловеческих истин. Мой любимый литературный герой — Григорий Мелехов из романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Очень нравятся фильмы эпохи 60–80-х годов прошлого века. Это и «Адъютант его превосходительства», и «В бой идут одни старики», и «Доживем до понедельника», и «О бедном гусаре замолвите слово». И это далеко не весь список. Люблю слушать фольклорную музыку разных народов мира, а также исполнителей отечественной и зарубежной эстрады 70–80-х годов прошлого века. Исторический факультет наложил отпечаток на мое хобби. Я интересуюсь генеалогией и геральдикой. В молодости также занимался исторической реконструкцией, но, увы, в последнее время на нее не хватает времени. Хотел бы уметь рисовать, играть на музыкальных инструментах и быть полиглотом. Мечтаю когда-нибудь побывать в древней Москве и увидеть все своими глазами. В людях ценю честность и порядочность. Друзьями становятся те, кто проверен временем. У меня их не так много, но я стараюсь с ними видеться или созваниваться. Никогда не думал о страхах, но совершенно точно боюсь стать беспомощным. Подрастающему поколению я бы посоветовал больше учиться различным наукам. Осознание того, насколько это важно, приходит только в зрелые годы. Глобальной цели у меня нет — просто хочется жить, растить детей и, возможно, в будущем написать книгу. Любовь — это то чувство, которое позволяет принести самого себя, без каких-либо условий, в жертву. Для меня счастье — это гармония и удовлетворение от жизни. Оно заключается в очень простых, но невероятно важных вещах — это здоровье близких, душевное спокойствие и равновесие.

ДОСЬЕ

Денис Александрович Беляевский родился в 1976 году. В 1998-м окончил исторический факультет Московского педагогического университета (МПГУ). Получил второе высшее образование в Высшей школе экономики (ВШЭ). Проходил профессиональную переподготовку в Российском экономическом университете имени Г. В. Плеханова. С 1998 по 2013 год работал на различных должностях в городских структурах. С июня 2013 года возглавляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Орехово-Борисово Южное.