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Спорт стал доступнее для жителей запада столицы

Анна Хромцова
Город
Спорт стал доступнее для жителей запада столицы
Москвич Никита Тибилов на новой благоустроенной спортплощадке школы № 874 в районе Тропарево-Никулино. Теперь здесь есть не только большой тренажерный комплекс, но и новое футбольное поле, а также площадки для игры в баскетбол и волейбол / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В рамках программы «Мой район» в Тропареве–Никулине провели благоустройство спортивной площадки у школы № 875. 12 октября «Вечерняя Москва» оценила размах проделанной работы.

На территории спортивной площадки школы довольно оживленно — компания ребят активно закидывает мяч в баскетбольную корзину, еще несколько мальчишек увлеченно играют в волейбол, а серьезные восьмиклассницы занимаются на тренажерах. Все это стало возможным после благоустройства.

— Городом было принято решение провести благоустройство школы № 875. При работе над проектом мы активно взаимодействовали с управляющим советом учебного заведения и родителями. Они и выступили с предложением сделать здесь еще и площадку для игры в волейбол, — рассказал заместитель главы управы по жилищно-коммунальному хозяйству района Тропарево-Никулино Василий Полежаев.

Также в рамках благоустройства школьной территории установили уличные современные тренажеры. А чтобы облегчить жизнь спортсменам-новичкам, на каждый из них нанесли QR-код, который можно считать, наведя на него камеру смартфона, а после — перейти по ссылке и посмотреть инструктаж от профессионального тренера.

— У меня трое детей, которые учатся в этой школе во втором, шестом и восьмом классах. Теперь мне их трудно увести домой после уроков. Они с друзьями постоянно здесь — играют в игры, занимаются на тренажерах. Но, если говорить объективно, при школе создана очень удобная спортивная инфраструктура. Ребенок любого возраста найдет себе здесь занятие. И спортивных направлений много благодаря стадионам. Очень радует, что эта территория так преобразилась, — говорит Ирина Воронина, член управляющего совета школы.

Так как в учебном заведении есть кадетский класс, то для тренировок будущих офицеров на пришкольной территории тоже создана особая зона — с полосой препятствий, турниками, брусьями.

— А еще было улучшено освещение на этой территории, мы установили дополнительные фонари, — говорит Василий Полежаев. — Так что при желании и школьники, и взрослые жители близлежащих домов могут задерживаться на этих площадках допоздна.

Спортивной площадкой благоустройство не ограничилось: улучшения коснулись и пришкольного сада.

— Все деревья в нем посажены учениками, учителями, золотыми медалистами учебного заведения. Руководство школы попросило благоустроить и облагородить этот сад. Мы выполнили их просьбу, при этом сохранив все деревья, — рассказал Василий Полежаев.

По его словам, на прилегающей к школе территории раньше стояли гаражные комплексы. Теперь же там расположился сквер, на котором удобно разместились четыре детские площадки с удобными игровыми комплексами. Рядом — благоустроенная зона отдыха для родителей.

— А чтобы местным жителям было куда ставить свое авто, недалеко от школы была открыта еще одна парковка — на 120 машин, — отметил Василий Полежаев.

Сейчас в районе Тропарево-Никулино продолжается комплексное благоустройство двенадцати детских площадок. Некоторые из них просто приводят в порядок, а некоторые полностью меняют. Также планируется привести в порядок прилегающие к ним территории.

А вот работы по обновлению площадки для выгула собак на улице 26 Бакинских Комиссаров, 10, корпус 6, уже полностью завершены.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Скворцов, глава управы района Тропарево–Никулино:

— Мы еженедельно встречаемся с жителями и чутко реагируем на все их просьбы и пожелания по части благоустройства района, стараемся все сделать быстро и качественно. Сейчас наши специалисты благоустраивают 12 детских дворовых площадок. Работы должны завершить к ноябрю текущего года. Также в районе за этот год отремонтировано почти 33 тысячи квадратных метров асфальтового покрытия.

Спорт Благоустройство Детские площадки Москва Район Тропарево-Никулино
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