Лучшая практика: в Москве подвели итоги работы студенческих стройотрядов

Командир штаба студенческих строительных отрядов Национального исследовательского московского государственного строительного университета Валентина Коваленко. По ее словам, пяти студентам-стройотрядовцам в этом году предложили должности в крупной столичной строительной компании / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

12 октября были подведены итоги работы столичных студенческих стройотрядов. В этом году в них записалось рекордное число молодых москвичей — учащихся колледжей и вузов.

В советское время всесоюзное движение студенческих стройотрядов насчитывало десятки тысяч бойцов. Студентов задействовали на строительстве самых значимых объектов страны. Сегодня масштабы движения гораздо скромнее, однако число молодых людей, желающих еще во время обучения пройти настоящее боевое крещение, с каждым годом все больше.

— В этом году был побит рекорд по количеству студенческих отрядов. Из пяти колледжей и двух университетов было сформировано 12 строительных отрядов общей численностью 288 человек, — рассказал заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Дмитрий Добрянский.

Студенты пробовали себя в самых разных специальностях: каменщики, сварщики, монтажники железобетонных конструкций и даже специалисты контроля качества. Российский университет транспорта традиционно в этом году сформировал отряды «Метрополитеновец», «Путеец» и «Ямал». Ребята занимались ремонтом и реконструкцией железнодорожных путей в разных регионах страны.

Студенты Московского государственного строительного университета практиковались на серьезных должностях в отделах контроля качества, проектно-архитектурных и производственно-технических отделах на объектах строительства. В том числе они строили дома по программе реновации.

— Пяти студентам после работы в числе бойцов стройотряда предложили остаться в качестве специалистов на неполный рабочий день. Они могут совмещать работу с учебой, — рассказала командир штаба ССО НИУ МГСУ Валентина Коваленко.

С сентября прошлого года в Москве реализуется проект по стажировке студентов профильных колледжей в конкретных строительных компаниях. Стажеры получают определенный фронт работ, зарплату и наставников. В этом году в одной из стройкомпаний — партнеров проекта прошли практическую подготовку около 300 студентов колледжей. Представитель компании Николай Игнатенко отметил, что если год назад было не совсем понятно, как наиболее эффективно использовать трудовой ресурс стажеров, то в этом году благодаря пересмотренным подходам к практике силами студентов одного из колледжей построена чуть ли не половина 20-этажного жилого дома на юго-западе столицы.

Стройкомплекс Москвы уже отчитался о досрочном выполнении плана по вводу недвижимости на этот год. Для поддержания столь высоких темпов город нуждается в квалифицированных рабочих кадрах, которые закаляются в том числе в стройотрядах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2018 году на стройплощадках столицы работали всего 26 бойцов московских стройотрядов, в 2020 году — уже 50 студентов. Летом 2021 года на строительные объекты вышли 10 студенческих отрядов численностью 200 человек. В этом году численность стройотрядов еще больше. Отчасти благодаря стройотрядовцам Москва в 2022 году ввела уже 9 миллионов «квадратов» недвижимости.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Теличенко, президент НИУ МГСУ, председатель общественного штаба по реновации:

— Стройотряды для нашей отрасли — это путевка в жизнь, не только профессиональный опыт, но и школа жизни, а также история и традиции. Стройотряды позволяли стать причастными к созданию знаковых для страны объектов: БАМ, Кам АЗ, объекты Олимпиады-80. Для сегодняшних студентов эта работа начиналась с объектов к Олимпиаде в Сочи. Стройотряды НИУ МГСУ участвовали в создании космодрома Восточный, Белорусской и Нововоронежской АЭС, домов для программы реновации и других объектов.