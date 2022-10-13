Первым делом — самолеты

Авиация стала делом жизни для инженераконструктора Игоря Николаевича Сказки и его внучки Даши / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В рамках проекта «Династии московской промышленности» мы продолжаем знакомить с семьями, которые поколениями трудятся на производствах столицы. Нашими героями стали сотрудники ПАО «Туполев» Игорь Николаевич Сказка и его внучка Дарья Сказка.

Игорь Николаевич Сказка — один из самых опытных сотрудников ПАО «Туполев». В этом году он отметил свое 90-летие, и более половины жизни — свыше 60 лет — он испытывает самолеты на прочность: рассчитывает нагрузки на аппаратуру, конструкцию и каркас самолета во время полетов.

Долгие годы инженер-конструктор занимался испытаниями на машиностроительном заводе «МиГ», а последние 9 лет — в конструкторском бюро «Туполев».

— У меня есть патент на стенд по испытаниям прочности боеприпасов при столкновении с поверхностью воды, — рассказывает Игорь Николаевич. — За него на выставке «Сетунь» получил серебряную медаль. Главное, что я понял за годы работы — все теоретические данные нужно проверять на опыте.

Это и с самолетами работает, и с людьми — невозможно все точно рассчитать.

Семья Сказки связана с аэрокосмической отраслью множеством нитей. Так, невестка Игоря Николаевича Светлана работает швеей в НИИ парашютостроения. Светлана отшивает купольные конструкции тормозных парашютов. Неудивительно, что и внучка Игоря Николаевича, Дарья Сказка, решила связать свою жизнь с авиастроительной отраслью. Детские воспоминания девушки тесно связаны с самолетами.

— Помню, когда я была маленькая, приходила к дедушке в гости и рассматривала модельки самолетиков МиГ, ими был полон весь дом, — рассказывает Дарья. — Сейчас еще добавились модели самолетов Ту. Из последних пополнений уникальной коллекции — огромная модель Ту-160, которую подарили дедушке на 90-летие.

Девушка также часто вспоминает старенький самолет МиГ-21 на площади детского лагеря «Чайка», где она отдыхала летом.

— Один раз за смену, в родительский день, самолет открывали, и детям под присмотром взрослых разрешали залезть в кабину пилота, — рассказывает она. — Можно было не просто сидеть, а дергать за все ручки, нажимать на все кнопки. Это было потрясающе!

После школы девушка поступила в Московский государственный университет геодезии и картографии, получила специальность картографа.

После окончания вуза найти работу по специальности оказалось непросто. Тогда Даше на помощь пришел дедушка.

— «А чего ты к нам-то не хочешь?» — спросил меня дед. — делится Дарья Андреевна Сказка. — А мне даже в голову не приходило, что я могу свои знания и навыки применить в авиационной промышленности. Это оказалось очень интересно!»

В конструкторском бюро Дарья Андреевна действительно занимается картами — всем, что связано с навигацией самолета и обеспечением экипажа информацией в полете. Несмотря на юный возраст, девушка уже была отмечена благодарностью предприятия за вклад в развитие авиационной техники. Коллеги подшучивают над Дарьей: «Вся в деда». А для Дарьи Сказки эти слова звучат как самая сильная похвала.

— Более 50 тысяч московских специалистов предлагают свои разработки и проектируют самолеты, которые потом собираются на заводах по всей стране. В Москве находится свыше 40 инженерных центров, научно-исследовательских институтов и опытно-конструкторских бюро. Одно из таких — конструкторское бюро имени Андрея Туполева — в этом году отмечает 100 лет со дня создания, — рассказывает руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. — На самолетах «Туполева» установлено более 300 мировых рекордов по дальности, высоте полета и грузоподъемности. За время существования предприятия было создано около 300 моделей и модификаций самолетов, аэросаней, глиссеров, торпедных катеров, дирижаблей.

Фото: Пресс-служба Банка России

Посвятили монету

В конце сентября 2022 года Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля, посвященную знаковому событию в истории страны — 100-летию создания авиационного опытно-конструкторского бюро (ОКБ) выдающимся российским авиаконструктором и организатором отечественного авиационного производства Андреем Николаевичем Туполевым. Свое столетие легендарное предприятие отметит в октябре.

Как сообщили в пресс-службе Банка России, на оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения портрета Андрея Туполева, стратегического бомбардировщика Ту-160 («Белый лебедь») и эмблемы 100-летия ОКБ А. Н. Туполева на фоне изображений здания конструкторского бюро, координатной сетки и облаков. Вверху по окружности размещена рельефная надпись: «100-летие ОКБ А. Н. Туполева».

На лицевой стороне расположены рельефное изображение Государственного герба РФ и надписи «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты, знак Санкт-Петербургского монетного двора, обозначение металла по Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и масса драгоценного металла в чистоте. Памятная серебряная монета имеет форму круга диаметром 39 мм, ее тираж — три тысячи штук.

СПРАВКА

ПАО «Туполев» — ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев и самолетов специального назначения. Является головным предприятием дивизиона стратегической и специальной авиации Объединенной авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК» под управлением ГК «Ростех»). Было основано в 1922 году авиаконструктором Андреем Николаевичем Туполевым.