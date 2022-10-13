Красота не должна мешать безопасности: сотрудники МЧС вышли в рейд по пожарной безопасности

Старший инспектор 3-го РОНПР Управления по ЮАО ГУ МЧС России по Москве Андрей Тутубалин фиксирует нарушения возле лифтов / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

13 октября сотрудники МЧС по Южному округу вышли в рейд по пожарной безопасности в многоквартирных домах. Проверку организовали после жалоб от жителей.

Старший инспектор 3-го Регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы старший лейтенант внутренней службы Андрей Тутубалин подходит к третьему подъезду дома 32, строение 1, по улице Дорожная. Накануне несколько жителей пожаловались, что тамбур на шестом этаже заставлен вещами. Их так много, что в случае чрезвычайной ситуации у людей просто не получится быстро эвакуироваться из квартир.

Дверь в тамбур закрыта. Тутубалин нажимает на звонок, и через минуту с той стороны раздается вопрос: «Кто там?»

— Здравствуйте, из МЧС по жалобе, — отвечает старший лейтенант.

Тамбурную дверь открывает Надежда Семенова (имя и фамилия изменены в целях проверки. — «ВМ») и говорит, что в квартиру никого пускать не будет. Именно на нее жаловались соседи.

Тутубалин говорит, что он осмотрит только холл. Его пропускают, но никакого нагромождения специалист не видит.

— Мы уже в курсе проблемы, как узнали от соседей о жалобе, сразу все убрали, — отмечает Семенова.

Но это не единственное нарушение в этом доме. На 11-м этаже около лифтов стоят полки с журналами и цветами. Тутубалин фиксирует нарушение и быстро находит владельца растений — Сергея Назарова. Его просят убрать горшки либо заплатить штраф.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Пупков, заместитель начальника 3–го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ЮАО ГУ МЧС России по Москве, подполковник внутренней службы:

— Наши сотрудники регулярно проверяют подъезды, цокольные этажи, подвалы домов. Мы обращаем внимание жителей, что там не должны храниться деревянные и легковоспламеняющиеся предметы. При выявлении нарушений проводим профилактические беседы об устранении недостатков.