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Владислав Овчинский: Столичная фабрика «Парижская коммуна» выпустила около 50 тысяч пар обуви к зимнему сезону

Павел Гриднев
Город
Владислав Овчинский: Столичная фабрика «Парижская коммуна» выпустила около 50 тысяч пар обуви к зимнему сезону
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в своем рабочем кабинете / Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Московская фабрика «Парижская коммуна» в августе и сентябре этого года произвела свыше 49 тысяч пар детской и взрослой зимней кожаной обуви. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— В августе-сентябре столичная фабрика нарастила выпуск кожаной обуви для зимнего сезона на 11,4 процента по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. За этот период было произведено 49,2 тысячи пар. Большая часть этого объема — около 35 тысяч пар — модели для детей, а порядка 15 тысяч — для взрослых, — рассказал Владислав Овчинский.

Владислав Овчинский: Столичная фабрика «Парижская коммуна» выпустила около 50 тысяч пар обуви к зимнему сезону Фото: Московская фабрика «Парижская коммуна»

Все выпущенные пары уже поставлены в розничные магазины Москвы и других городов страны.

По словам генерального директора фабрики «Парижская коммуна» Александра Никитина, предприятие успешно справляется с задачей импортозамещения и заменяет ушедшие с российского рынка зарубежные компании.

Столичные легкая промышленность представлена более 200 производителями обуви, одежды и нетканых материалов.

Фото: Московская фабрика «Парижская коммуна»
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Фото: Московская фабрика «Парижская коммуна»
Фото: Московская фабрика «Парижская коммуна»
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Фото: Московская фабрика «Парижская коммуна»
Фото: Московская фабрика «Парижская коммуна»
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Фото: Московская фабрика «Парижская коммуна»
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