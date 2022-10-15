Ко Дню белой трости: как живут москвичи с нарушениями зрения

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Пятнадцатого октября весь мир отмечает День белой трости. Его цель – привлечь внимание общественности к жизни незрячих людей. Люди с нарушениями зрения самостоятельно передвигаются по улице, ориентируясь в пространстве с помощью белой трости, получают образование, становятся успешными специалистами в разных сферах жизни. Рассказываем, как столичная соцзащита помогает незрячим москвичам пройти реабилитацию, получить образование и найти дело по душе.

В Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая одаренные дети и молодые люди с инвалидностью проходят реабилитацию через творчество: театральное искусство, рисование, танцы, вокал и другие ремесла.

Анастасия Суркова не видит с рождения, с 10 лет она занимается вокалом в центре. Сейчас девушке 18, она мечтает стать педагогом народного вокала.

— Когда я играла в куклы, разыгрывала разные роли и подбирала голоса. Мама услышала звонкие нотки и решила отвести на вокал. Мне очень понравилось. Захотела петь, потому что мне рассказали о Диане Гурцкая, и я побывала на фестивале «Белая трость» 8 лет назад. Была под большим впечатлением, что ребята поют с известными артистами. Фестиваль и Диана Гудаевна вдохновили меня на то, чтобы петь, — рассказала Анастасия.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В своих увлечениях юная артистка не ограничивается только вокалом – в Центре Дианы Гурцкая она занимается хореографией, инструментальной музыкой, театральным искусством. На занятиях Анастасия общается со сверстниками, учится работать в команде и совершенствует творческие способности.

— Я пою не для себя, а для зрителей. Цель выступлений не в том, чтобы одержать победу, а в том, чтобы искренне донести до публики, что не нужно опускать руки и при любых обстоятельствах оставаться людьми, — поделилась Анастасия.

В этом году Настя заканчивает 11 класс Школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых. По городу она передвигается самостоятельно с белой тростью и на занятия в центр приезжает сама, без помощи близких. Ее любимые предметы в школе – музыка, технология и литература. Особенно Настя любит анализировать тексты и писать сочинения. В свободное время девушка посещает занятия по плаванию, изучает английский язык, пишет стихи, читает классические произведения.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В Реабилитационном центре для инвалидов по зрению ежегодно проходят реабилитацию более полутора тысяч незрячих и слабовидящих москвичей. Территория учреждения адаптирована для незрячих людей, каждый гость проходит осмотр врача-офтальмолога и получает индивидуальную программу реабилитации, в которую входят физкультурно-оздоровительные, а также культурно-досуговые мероприятия.

— В реабилитационный центр мы приезжаем каждый год. Это живописный уголок в Московской области в окружении большой лесопарковой зоны. Нам очень нравится реабилитация: физиотерапия с ингаляциями, галокамера, ложе Интона, лечебные ванны, а также массаж, адаптивная физкультура и бассейн, — рассказывает москвичка Антонина Кириллова.

После восстановительных процедур для подопечных учреждения организован культурный досуг: музыкально-поэтические вечера, просмотр художественных и документальных фильмов с тифлокомментариями, караоке, викторины и игры, компьютерный класс, библиотека. Можно взять в прокат музыкальные инструменты, тифлофлэшплееры для прослушивания говорящих книг. Для улучшения психологического состояния в центре применяется арт-терапия.

Ко Дню белой трости в центре прошел вечер, на котором гости познакомились с инфраструктурой городских объектов и транспорта, а также требованиями и условиями городского дизайна, которые позволяют людям с инвалидностью по зрению с помощью белой трости ориентироваться в городе.

— Трость – это не просто символ, а наши глаза. Звук от удара о тротуар позволяет нам понять, где находятся высокие препятствия: деревья, дома, столбы0. А скольжение трости по дороге помогает «увидеть» низкие препятствия: бордюры, ступеньки, люки, ямы, — говорит Мария Хробыстова.

На заметку

На сайте Департамента добрых дел есть тематическая страница с информацией о комплексной поддержке людей с нарушениями зрения, вдохновляющие истории и другие сведения.