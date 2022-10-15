Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Ко Дню белой трости: как живут москвичи с нарушениями зрения

Павел Гриднев
Город
Ко Дню белой трости: как живут москвичи с нарушениями зрения
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Пятнадцатого октября весь мир отмечает День белой трости. Его цель – привлечь внимание общественности к жизни незрячих людей. Люди с нарушениями зрения самостоятельно передвигаются по улице, ориентируясь в пространстве с помощью белой трости, получают образование, становятся успешными специалистами в разных сферах жизни. Рассказываем, как столичная соцзащита помогает незрячим москвичам пройти реабилитацию, получить образование и найти дело по душе.

В Центре социальной интеграции Дианы Гурцкая одаренные дети и молодые люди с инвалидностью проходят реабилитацию через творчество: театральное искусство, рисование, танцы, вокал и другие ремесла.

Анастасия Суркова не видит с рождения, с 10 лет она занимается вокалом в центре. Сейчас девушке 18, она мечтает стать педагогом народного вокала.

— Когда я играла в куклы, разыгрывала разные роли и подбирала голоса. Мама услышала звонкие нотки и решила отвести на вокал. Мне очень понравилось. Захотела петь, потому что мне рассказали о Диане Гурцкая, и я побывала на фестивале «Белая трость» 8 лет назад. Была под большим впечатлением, что ребята поют с известными артистами. Фестиваль и Диана Гудаевна вдохновили меня на то, чтобы петь, — рассказала Анастасия.

Ко Дню белой трости: как живут москвичи с нарушениями зрения Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В своих увлечениях юная артистка не ограничивается только вокалом – в Центре Дианы Гурцкая она занимается хореографией, инструментальной музыкой, театральным искусством. На занятиях Анастасия общается со сверстниками, учится работать в команде и совершенствует творческие способности.

— Я пою не для себя, а для зрителей. Цель выступлений не в том, чтобы одержать победу, а в том, чтобы искренне донести до публики, что не нужно опускать руки и при любых обстоятельствах оставаться людьми, — поделилась Анастасия.

В этом году Настя заканчивает 11 класс Школы-интерната № 1 для обучения и реабилитации слепых. По городу она передвигается самостоятельно с белой тростью и на занятия в центр приезжает сама, без помощи близких. Ее любимые предметы в школе – музыка, технология и литература. Особенно Настя любит анализировать тексты и писать сочинения. В свободное время девушка посещает занятия по плаванию, изучает английский язык, пишет стихи, читает классические произведения.

Ко Дню белой трости: как живут москвичи с нарушениями зрения Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

В Реабилитационном центре для инвалидов по зрению ежегодно проходят реабилитацию более полутора тысяч незрячих и слабовидящих москвичей. Территория учреждения адаптирована для незрячих людей, каждый гость проходит осмотр врача-офтальмолога и получает индивидуальную программу реабилитации, в которую входят физкультурно-оздоровительные, а также культурно-досуговые мероприятия.

— В реабилитационный центр мы приезжаем каждый год. Это живописный уголок в Московской области в окружении большой лесопарковой зоны. Нам очень нравится реабилитация: физиотерапия с ингаляциями, галокамера, ложе Интона, лечебные ванны, а также массаж, адаптивная физкультура и бассейн, — рассказывает москвичка Антонина Кириллова.

После восстановительных процедур для подопечных учреждения организован культурный досуг: музыкально-поэтические вечера, просмотр художественных и документальных фильмов с тифлокомментариями, караоке, викторины и игры, компьютерный класс, библиотека. Можно взять в прокат музыкальные инструменты, тифлофлэшплееры для прослушивания говорящих книг. Для улучшения психологического состояния в центре применяется арт-терапия.

Ко Дню белой трости в центре прошел вечер, на котором гости познакомились с инфраструктурой городских объектов и транспорта, а также требованиями и условиями городского дизайна, которые позволяют людям с инвалидностью по зрению с помощью белой трости ориентироваться в городе.

— Трость – это не просто символ, а наши глаза. Звук от удара о тротуар позволяет нам понять, где находятся высокие препятствия: деревья, дома, столбы0. А скольжение трости по дороге помогает «увидеть» низкие препятствия: бордюры, ступеньки, люки, ямы, — говорит Мария Хробыстова.

На заметку

На сайте Департамента добрых дел есть тематическая страница с информацией о комплексной поддержке людей с нарушениями зрения, вдохновляющие истории и другие сведения.

Департамент труда и социальной защиты населения Творчество Инвалидность
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средства для желающих спастись

Павел Гуляев
Павел Гуляев

В Лианозове понравилось сразу

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Пора просыпаться и формировать идеологию

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нецензурный Барабашка

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Телевидение держит позиции

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Русские всегда приходят за своим

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Лекарство от безвременья

Все мнения
О проекте