Рынок недвижимости переживает бум предложений за счет привлекательных условий от застройщиков

Руководитель отдела по работе с покупателями агентства недвижимости Севастополя Надежда Пащенко приняла участие в Московском международном жилищном конгрессе, где обменялась опытом с коллегами из столицы и Донбасса / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

17 октября стартовал Московский международный жилищный конгресс. Столичные риелторы обменялись опытом с коллегами, работающими с недвижимостью на Донбассе.

Сделать работу риелтора оперативной и более прозрачной помогают цифровые технологии. Одну из таких разработок демонстрируют специалисты Росреестра. Одно из созданных ими приложений сократит сроки оказания услуг и переведет всю сделку в электронный вид.

— Мы рассматриваем необходимость перехода к оказанию услуг в круглосуточном режиме, — добавил начальник управления стратегического развития и цифровой трансформации Росреестра Сергей Белокопытов. — Помимо всего прочего, сейчас разрабатывается цифровой сервис «Мое жилье», который должен повысить безопасность сделок по покупке жилья.

Разработка не требует специального программного обеспечения или устройства и будет доступна для всех участников рынка. В частности, приложение поможет создать и подписать заявления о государственной регистрации в дистанционном режиме.

— В технологическом плане работа риелторов становится проще. Учитывая стремительное развитие информационных технологий, близок час, когда специалисты начнут совершать сделки только в режиме онлайн и в течение одного дня. Радует, что профессионалы в сфере недвижимости совместно с российскими программистами разрабатывают механизмы, которые позволяют проверить объекты, чтобы потребители могли избежать различных правонарушений. Риелторы делают все для того, чтобы клиенты были довольны результатами сделок, — сказал президент Российского совета руководителей риелторских компаний Валерий Виноградов.

На встречу прибыли и риелторы Донбасса. Директор агентства недвижимости из Луганска Константин Карякин решил понять особенности адаптации бизнеса к российскому законодательству.

— Переходный период для интеграции у нас продлится до 1 января 2026 года, — объяснил Карякин. — Сейчас цены на недвижимость зависят от политической обстановки. Например, в период с 2014 по 2016 год спрос на жилье оказался низким, поэтому цены на него были доступными. После присоединения к России новых территорий к нам начали переезжать жители поселений, в которых серьезно разрушена инфраструктура. Теперь вторичное жилье в Луганске стало дороже. Но мы делаем все, чтобы квартиры оставались доступными.

А вот в Крыму недвижимость, наоборот, подешевела.

— Сейчас цены на вторичное жилье уменьшаются на 15–20 процентов, — отметила руководитель отдела по работе с покупателями агентства недвижимости в городе Севастополе Надежда Пащенко. — Как правило, на это влияет отсутствие высокого спроса на покупку или аренду квартир.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Гильдии риелторов Москвы, средняя цена одного квадратного метра московской недвижимости на вторичном рынке к концу сентября 2022 года составила 266 498 рублей. Цены на однокомнатные квартиры снизились в среднем на 2,2 процента. В Новой Москве — от 3,4 до 4,7 процента и в ЦАО на 4 процента. Двухкомнатные квартиры в среднем стали дешевле на 1,96 процента.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александра Шатурова, руководитель пресс-службы Гильдии риелторов Москвы:

— Покупатели первичной и вторичной недвижимости массово взяли паузу по ряду объективных и личных причин. Число продавцов, напротив, увеличилось, в том числе за счет покинувших страну. Такое положение дел не могло не сказаться на стоимости объектов: цены начали медленно снижаться. При этом срок экспозиции объектов вторичного рынка все выше, а заманчивость специальных условий от застройщиков возросла. Однако стоит отметить, что в этот раз рынок весьма быстро адаптировался после потрясений: показы идут, авансы вносятся, сделки проводятся.