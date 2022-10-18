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Жди меня у Чебурашки: наклейки в подземке помогли найтись 18 юным пассажирам

Марьяна Шевцова
Город
Жди меня у Чебурашки: наклейки в подземке помогли найтись 18 юным пассажирам
Юная пассажирка Мария Сычкова знает, если она потеряется в метро, родителей нужно ждать у наклейки / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

17 октября Департамент транспорта и развития дорожно–транспортной инфраструктуры Москвы привел данные статистики, согласно которым проект «Потерялся? Не уходи!» помог найти в метрополитене уже 18 детей.

Совместный проект Дептранса с московским фондом «Поиск пропавших детей» помогает детям и родителям быстро найти друг друга.

Наклейки для потерявшихся маленьких пассажиров разместили уже на всех станциях метро и Московского центрального кольца. Работает система очень просто: потерявшийся ребенок должен найти такой стикер, встать рядом с ним и ждать помощи.

Наклейки с героями мультфильмов размещены под камерами видеонаблюдения — так, чтобы сотрудники метрополитена быстро заметили ребенка и помогли ему вернуться к родителям.

— Вопрос детской безопасности находится на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. Просим взрослых внимательно следить за своим ребенком и обязательно объяснить ему, что делать, если он потерялся, — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Стоит отметить, что 18 найденных детей — это только те случаи, когда в ситуацию включался сотрудник метрополитена или полиции. Но по факту, уточнил президент фонда «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв, наклейки помогли гораздо большему количеству семей быстро найти друг друга.

— На горячую линию нашей волонтерской организации — 8 (800) 301-12-01 не так давно позвонила женщина, которая решила поблагодарить нас за существование этого проекта. Оказалось, что она потеряла своего сына в метро. А поскольку ее ребенок знал о стикере, то встал рядом с ним и ждал там маму, которая очень быстро его нашла, — рассказал Дмитрий Второв.

Помимо наклеек, на станциях метро и Московского центрального кольца волонтеры фонда в рамках проекта с департаментом проводят бесплатные уроки по безопасности. Их организовывают на Северном речном вокзале.

— На занятиях наши инструкторы рассказывают, что делать, если потерялся в торговом центре, метро или на улице, как вести себя с незнакомцами и что делать, если тебя пытаются похитить или предлагают куда-то пойти, — добавил Второв.

В том числе детям показывают наклейки, размещенные в рамках проекта «Потерялся? Не уходи!» и дают инструкции по безопасному поведению в метро.

— Бывает, что в вагон метро успевает зайти только взрослый, а ребенок, случайно засмотревшись по сторонам, остается на платформе станции. Главное правило, которое должен знать маленький пассажир, — если потерялся, оставайся на месте, жди взрослых и никуда не уходи, — подчеркнул президент волонтерской организации.

КСТАТИ

На всех станциях метро установлены информационные стенды, с помощью которых можно обратиться за экстренной помощью к сотрудникам. Достаточно нажать кнопку SOS.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Подать заявление о пропаже близкого человека или друга можно сразу. Закона о том, что нужно ждать трое суток, нет. Обратиться в полицию может даже коллега.

ЦИФРА

7,5, по данным статистики, тысячи детей в среднем ежегодно пропадают в Москве.

Безопасность Максим Ликсутов Москва Дети Метро
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