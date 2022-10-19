Владислав Овчинский: Московская компания увеличила объемы переработки пластика из электроники

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — компания «Экопласт» — перерабатывает более 600 тонн пластика в месяц, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. При этом 95 процентов от полученного объема повторно используется в разных отраслях промышленности. Об этом в среду, 19 октября, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

— В настоящее время предприятие перерабатывает свыше 600 тонн пластиковых деталей от электроники в месяц, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Данный показатель компания наращивает ежегодно. При этом более 95 процентов полученной пластиковой гранулы пригодно для повторного применения: она пользуется большим спросом в автопроме, строительной индустрии, производстве деталей для мебели и электроустановочных изделий и в других отраслях, — рассказал Владислав Овчинский.

19 октября завод «Экопласт» отмечает пять лет с момента основания. В рамках выстроенного цикла компания извлекает и разделяет материалы из отслужившей бытовой и электронной техники, в том числе медь и печатные платы. Затем пластмассы перерабатывают во вторичную пластиковую гранулу. Предприятие планирует в ближайшее время увеличить объем переработки до 900–1000 тонн в месяц.

В этом году ПК «Экопласт» открыл линию по производству готовой продукции для ЖКХ из тех фракций пластика, которые не подлежат переработке в гранулы и не могут использоваться в промышленности. Теперь на предприятии создают плитку для закрытия кабеля в траншеях и водоотводные лотки. Производительность одной его линии по выпуску продукции для сферы ЖКХ составляет порядка 370 тысяч единиц в год.