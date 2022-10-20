Мосгосэкспертиза проводит тщательный анализ проектных решений

Специалисты Мосгосэкспертизы часто выезжают на объекты, чтобы на месте проверить их соответствие требованиям безопасности / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Правительство Москвы утвердило Адресную инвестиционную программу (АИП) на 2023–2025 годы. В нее вошли планы по строительству транспортной инфраструктуры, жилья и социальных объектов, финансирование которых будет вестись из средств столичного бюджета.

В Москве проектную документацию по всем проектам, включенным в АИП, рассматривает Мосгосэкспертиза, подведомственное учреждение Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов. Проверка в рамках экспертизы позволяет подтвердить надежность и безопасность проектных решений, а также проверить правильность определения стоимости объектов.

Перед получением разрешения на строительство все бюджетные строительные проекты Москвы в обязательном порядке должны пройти процедуру государственной экспертизы проектной документации, осуществляемую Мосгосэкспертизой. Эксперты организации проводят тщательный анализ представленных проектных решений, оценивают их корректность и контролируют точность сметных показателей. В своей работе специалисты Мосгосэкспертизы руководствуются самыми актуальными нормами безопасности и качества строительства. А само положительное заключение является подтверждением соответствия проекта всем требованиям регионального и федерального законодательства.

С 2019 года Мосгосэкспертиза выдала 3642 положительных заключения государственной экспертизы по проектам, которые реализуются в рамках АИП. Среди рассмотренных, например, проекты капитального ремонта жилых домов (свыше 1000 заключений) и систем газоснабжения многоквартирных домов (более 130 заключений). Сюда вошли строительство и капитальный ремонт образовательных, медицинских и спортивных учреждений столицы, а также жилых домов по программе реновации.

Один из крупнейших разделов АИП — это развитие транспортной инфраструктуры столицы. Специалисты Мосгосэкспертизы регулярно рассматривают проектную документацию по строительству и реконструкции дорожных объектов, а также метрополитена. Только с 2019 года эксперты организации выдали более 900 положительных заключений в рамках строительства станций и линий метро, из которых значительная часть относится к Большой кольцевой линии, чье строительство будет полностью завершено уже в ближайшее время. Также среди согласованных проектов — этапы строительства новой линии метрополитена — Троицкой, участка продления Сокольнической линии от станции «Коммунарка» до станции «Потапово», а также строительство участка Солнцевской ветки до аэропорта Внуково.

Также Мосгосэкспертизой в рамках АИП были выданы положительные заключения по этапам строительства Московского многопрофильного клинического центра в Коммунарке. Специалисты Мосгосэкспертизы тщательно контролируют безопасность и качество возводимых в городе объектов, обеспечивая их соответствие самым строгим требованиям законодательства.