Уровень комфорта растет вместе с этажами: в Северном административном округе активно реализуется программа реновации жилищного фонда

Начальник участка ООО «ГП-МФС» Евгений Куландин на строительстве нового скоропомощного корпуса Боткинской больницы / Фото: Анатолий Цимбалюк / Вечерняя Москва

Одновременно в округе возводят новые дома, поликлиники и больницы, образовательные учреждения, спорткомплексы и другие важные объекты социальной инфраструктуры. Что еще появится в ближайшее время для удобной и комфортной жизни жителей округа — рассказывает «Вечерняя Москва».

Медицина рядом

Сегодня на севере столицы возводится рекордное количество объектов здравоохранения, работы идут на четырех медицинских объектах одновременно. Среди них — три новые поликлиники: детская на 320 посещений в смену в районе Ховрино на улице Зеленоградской, владение 27; детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на 2 машино-места в районе Молжаниновский на улице Синявинской, владение 13, и детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией в районе Дмитровский на Дмитровском шоссе, владение 107г.

— Медицинские учреждения возводятся по новому стандарту «Московский стандарт плюс». Основными особенностями зданий являются отдельные входы для детской и взрослой поликлиники, наличие зон комфортного ожидания, понятная система навигации, современное медицинское оборудование, доступность для маломобильных людей, — говорит руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Кроме этого, в этом году завершатся основные строительные работы на площадке скоропомощного стационарного комплекса городской больницы имени С. П. Боткина. Новое здание общей площадью 16 тысяч квадратных метров включает в себя пять функциональных этажей и два технических. Кроме диагностического отделения, здесь будет расположены экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, малая операционная и реанимация на 12 коек. Впечатляет и оснащение нового комплекса — почти 1300 наименований современного медицинского оборудования.

Для доставки пациентов планируется использовать не только автомобили скорой помощи, но и вертолеты — посадочную площадку оборудуют прямо на крыше комплекса.

Также город уже достроил две детские городские поликлиники. Они расположены в районах Савеловский на улице Вятской, владение 37– 39, и Войковский — на Головинском шоссе, 6а. Каждая рассчитана на 320 посещений в смену. Поликлиники активно готовятся принять своих первых маленьких пациентов.

Скоропомощной корпус Боткинской больницы / Фото: Анатолий Цимбалюк / Вечерняя Москва

Спорт для каждого

В этом году в САО были построены сразу два новых спортивных объекта. BMX-велодром для ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Нагорная» Москомспорта» появился в Дмитровском районе на улице Ангарской, вл. 45. Был полностью реконструирован административно-бытовой корпус со стартовой горой, организована новая трасса для BMX-рейсинга длиной около 200 метров. Проектом также предусмотрели благо устройство территории.

— Велодром рассчитан на 16 занимающихся спортсменов в смену (смена 2 часа). Предусмотрен круглогодичный режим эксплуатации здания административно-бытового корпуса за счет наличия компактного зала для индивидуальных занятий. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина проект был реализован нами в сжатые сроки, — отмечает Рафик Загрутдинов.

Доступное образование

В 2022 году за счет городского бюджета Департаментом строительства на севере столицы будет построено 5 образовательных объектов на 1950 мест. Уже готовы три здания: в апреле был введен в эксплуатацию учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест на улице Смольной. В августе сдали учебные корпуса на улице Софьи Ковалевской и в Малом Песчаном переулке — на 250 и 400 мест соответственно.

— В Левобережном районе в прошлом году уже открыли новую школу, построенную по индивидуальному проекту. Рядом в этом году открылось еще одно здание, состоящее из детского сада и школы для первоклашек. Чтобы дети, которые идут в детский сад, могли перейти в первый класс, адаптироваться к школе и уже потом перейти в большую школу. Так что, я думаю, будет комфортно и родителям, и детишкам, и педагогам, — отмечал во время посещения нового корпуса мэр Москвы Сергей Собянин.

В планах этого года — окончание строительства еще двух объектов образования: школы на 550 учащихся в районе Бескудниковский, мкр-н 6, корпус 16, на пересечении Бескудниковского бульвара и Рогачевского переулка и детского сада на 200 детей в районе Ховрино на улице Левобережной, владение 4 и 4а. Территорию детского сада оборудуют игровой зоной.

— Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, строительство учебных заведений — одна из важнейших социальных программ. С каждым годом оно становится масштабнее, объекты получают большую площадь и количество мест. Это связано с возрастающим числом москвичей, желающих отдать детей в садик или школу.

Чтобы не было недостатка в пространстве, объекты становятся вместительнее. В новых учебных заведениях повышается удобство аудиторий, классов, актовых залов, — говорит руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

КСТАТИ

Бесплатную помощь города при переезде по реновации получили 94 процента новоселов в САО. Более 4 тысяч семей завершили переезд в новые квартиры, еще порядка 500 семей находятся в процессе переезда. При этом почти 3,7 тысячи семей, то есть 94 процентов новоселов, воспользовались бесплатной помощью грузчиков и машиной для перевозки вещей при переезде.

Топ–3 новинок инфраструктуры в шаговой доступности

Ул. Дубнинская, вл. 20, корп. 4

Центр социального обслуживания с бильярдной и спортзалом введут в эксплуатацию в этом году в Восточном Дегунино. В здании разместятся просторная welcome-зона, многофункциональный актовый зал, творческие мастерские, гостиная с библиотекой, кафе и кулинарная студия, гостиная с профессиональным бильярдом. Также здесь обустроят медиагостиную и многофункциональный спортивный зал, отделение социальной реабилитации, пункт проката и выдачи технических средств реабилитации.

Фото: Департамент строительства города Москвы

Дмитровское шоссе

ТПУ «Петровско-Разумовская» станет одним из самых крупных транспортно-пересадочных узлов в Европе с пассажиропотоком до полумиллиона человек в сутки. Он объединит Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро, две линии Московских центральных диаметров (МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-3 «Ленинградско-Казанский»), а также пассажирскую инфраструктуру вокзальной части высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург». В состав ТПУ также войдут два пассажирских терминала МЦД-1, МЦД-3, две пешеходные галереи.

Фото: Департамент строительства города Москвы

Ул. Верхняя Масловка, 29А

Детский сад на 150 мест будет построен в 2023 году в районе Аэропорт. Фасады здания детского сада украсят изображения любимых малышами животных: жирафа, птиц, динозавра. Трехэтажное здание рассчитано на одновременное пребывание 6 групп по 25 человек. Для каждой групповой ячейки разработаны индивидуальные изображения забавных зверушек. Предусмотрено все, вплоть до отдельных раздевалок, игровых, спальных комнат и буфетов в каждой из групп. А еще в здании обустроят музыкальный и физкультурный залы и медицинский кабинет.