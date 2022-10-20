Московские волонтеры обучают сирот кулинарному мастерству

Куратор центра помощи семье и детям «Доверие» Алексей Панферов и столичный волонтер Светлана Маслова встречают гостей в день открытых дверей / Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Руководители «Клуба волонтеров» провели день открытых дверей для неравнодушных граждан, которые хотят помогать ребятам из детских домов и социально-реабилитационных центров.

Десятки жителей столицы собираются в конференц-зале «Клуба волонтеров». Спикер Алексей Панферов начинает мероприятие. За дверью помещения слышно, как опаздывающие суетятся у входа.

Щелчок дверного замка. Заглянув в комнату из коридора, мужчины и девушки виновато смотрят на спикера и извиняются за опоздание. Алексей понимающе смотрит на гостей и приглашает внутрь. Понимает, что большинство из них задержались на работе, но, несмотря на все дела, горят идеей: безвозмездно помогать людям. Запыхавшись, участники садятся на стулья и, склонившись над блокнотами, начинают записывать важные тезисы из выступления спикера. В числе слушателей — жительница столицы Айлина Кыпчакбаева, которая в «Клуб волонтеров» пришла впервые. Девушка уже занималась добровольческой деятельностью. С 15 лет ухаживала за сиротами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

— Мой вдохновитель — Мария Львова-Белова (уполномоченный при президенте России по правам ребенка. — «ВМ»). Именно ее работа мотивировала меня заниматься добровольческой деятельностью, — говорит Айлина. — В подростковом возрасте я работала с Львовой-Беловой в Пензенской области, в пансионе «Дом Вероники», который она открыла для молодых инвалидов. До сих пор помню, как мы с ней там подметали и мыли полы, помогали нашим постояльцам обустраиваться в комнатах.

Когда Айлина переехала в Москву, она перестала заниматься добровольчеством, так как не могла найти подходящую для себя организацию. Заинтересовалась «Клубом волонтеров», потому что они брали на выезды новичков. «Клуб волонтеров» поддерживает ребят в детских домах и школах-интернатах уже 15 лет и курирует более 20 детских домов и реабилитационных центров.

Не только в Москве и области, но и в других регионах страны. Каждые выходные добровольцы выезжают к ребятам с гуманитарной помощью, а еще проводят для них различные конкурсы, фестивали и мастер-классы.

— Например, для девочек наши волонтеры придумывают мероприятия, где обучают уходу за собой, а для мальчиков проводят спортивные игры, — рассказывает куратор Центра помощи семье и детям «Доверие» Алексей Панферов. — Кулинарные мастер-классы, как показывает практика, пользуются популярностью у всех.

Посетила день открытых дверей и москвичка Светлана Маслова, которая уже участвовала в проектах «Клуба волонтеров».

— У меня было три поездки. Но потом возникли сложности с моей работой, поэтому я временно ушла из волонтерской деятельности, — вспоминает Светлана. — Но я уладила свои проблемы и возвращаюсь в строй.

Даже за три поездки в детские дома она смогла многому научиться и даже готова поделиться опытом с новичками.

— Одно из самых важных правил во время общения с детьми — ничего им не обещать, — говорит Светлана. — Ребятам не хватает внимания, они очень привязываются к волонтерам и спрашивают, приедем ли мы снова. Если кто-то из нас пообещает вернуться, но не сделает этого, то может сильно ранить ребенка. А это противоречит нашим целям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дарья Манакова, руководитель «Клуба волонтеров»:

— День открытых дверей — необходимое мероприятие в деятельности волонтерских организаций. Оно дает возможность найти новых добровольцев, которые горят желанием помогать людям, нуждающимся в поддержке. А для неравнодушных граждан это возможность подробнее познакомиться с деятельностью волонтерских организаций, понять специфику их работы, а также оценить свои физические и психологические возможности.

В частности, наш клуб, который существует с 2006 года, — один из самых первых массовых волонтерских сообществ в стране, и он очень хорошо выполняет свои функции. Именно поэтому мы очень часто получаем государственные и коммерческие гранты на реализацию амбициозных идей.