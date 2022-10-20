Сергей Собянин: По объему экспорта столица входит в пятерку среди крупнейших мегаполисов мира

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) на форуме «Сделано в России» показывает председателю правительства РФ Михаилу Мишустину (слева) и министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову (справа) макет турбовинтового двигателя, который производит один из столичных заводов / Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Россия, Москва, Манежная площадь, 1 Карта всех событий

В четверг, 20 октября, мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в Международном экспортном форуме «Сделано в России — 2022», который проходит в эти дни на площадке ЦВЗ «Манеж».

В этом году на форум приехало в пять раз больше иностранных делегатов, чем в прошлом. Помимо обширной деловой программы, на мероприятии организована выставка более чем 130 проектов передовых технологий, которые экспортируются отечественными компаниями по всему миру. Самый большой стенд называется «Сделано в Москве». Мэр города Сергей Собянин презентовал его председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

— Москва — номер один во многих отраслях промышленности. С уходом некоторых брендов количество предприятий не стало меньше, а выросло на 20 процентов, — поделился успехами глава города. — Бизнес поверил в федеральные и региональные меры поддержки, в то, что спрос будет расти и можно будет заниматься импортозамещением. Практически удвоились инвестиции в промышленность.

По словам мэра, по объему экспорта Москва входит в топ-5 мегаполисов мира.

— В 2021 году московские производители поставили за рубеж товаров и услуг на общую сумму 17,4 триллиона рублей, — подчеркнул он. — Среди них — высокотехнологичная продукция, товары повседневного спроса, наукоемкие услуги.

Город со своей стороны активно помогает бизнесу. Созданы Московский экспортный центр и центр «Моспром», которые оказали поддержку более 20 тысячам компаний.

— Производители участвуют в международных выставках, продвигают продукцию на зарубежных маркетплейсах. Мы поддерживаем экспортеров субсидиями и грантами, — рассказал мэр Москвы.

Кроме того, правительство расширило городскую программу «Сделано в Москве».

— Раньше мы делали акцент на продвижение товаров на международном рынке. Теперь в рамках программы московские компании получают поддержку для продвижения продукции внутри страны, — добавил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Стенд «Сделано в Москве» рассказывает о более 100 столичных брендах, под которыми выпускается продукция машиностроения, медицинской, легкой, пищевой и других отраслей промышленности. Так, на выставке представлен робот-транспортер, который создан для нужд МЧС.

— Он может перевозить пострадавших как в горной местности, так и в лесу, — пояснил гендиректор компании-разработчика Александр Гаврилов.

Показан валидатор для оплаты проезда в наземном транспорте, макеты турбореактивных двигателей, бионический протез руки и многое другое.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным Euromonitor International, Москва занимает 4-е место по объему экспорта среди крупнейших мегаполисов мира. В Москве работает более 14,1 тысячи компаний-экспортеров — это порядка 21,4 процента от общего числа экспортеров России. Объем несырьевого экспорта Москвы в 2021 году составил 2,5 триллиона рублей, что на 26 процентов выше показателя 2020 года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мишустин, председатель правительства Российской Федерации:

— Можно подумать, что Москва совсем не промышленный город, но такое впечатление складывается потому, что грамотно сделано мастер-планирование. Столица — город уютный, комфортный.

И многие просто не знают, что за красивым местом, живописно оформленной улицей скрывается современное, технологичное, экологичное производство. То, что правительство Москвы локализует технологически сложные элементы, связанные с развитием разных направлений промышленности, не может не радовать.