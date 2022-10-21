Город больших преобразований: мегаполис, удобный для жизни людей, создали в рекордно короткий срок

Мэр Москвы Сергей Собянин (в центре) побеседовал с жителями северо-востока столицы в парке «Яуза», что в пойме реки Чермянка. Здесь прошли масштабные работы по благоустройству / Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В пятницу, 21 октября, исполняется 12 лет с того момента, как Сергей Собянин вступил в должность мэра Москвы. В наши дни те, кто вернулся в столицу после долгого отсутствия, не могут скрыть своего удивления: город кардинально преобразился. Масштабные транспортные проекты, благоустроенные улицы, комфортные общественные пространства и многое другое. Мы собрали мнения людей о тех изменениях, которые произошли в Москве при Сергее Собянине.

Октябрь 2010 года уже вошел в историю — 21-го числа Москвой стал руководить Сергей Собянин. За 12 лет он и собранная им команда сумели решить ряд самых сложных задач в мегаполисе. «Вечерняя Москва» рассказывает о самых главных.

Рывок вперед

Продолжительность московских дорожных пробок 12 лет тому назад была во всех мировых рейтингах. Простоять два–три часа на МКАД было обычным делом. За решение задачи по разгрузке магистралей взялись комплексно.

Ставку сделали на развитие системы общественного транспорта и создание пересадочных узлов. В результате Москва получила развитую систему городской подземки, ключевым проектом которой стало Большое кольцо. Уже стали привычными поездки на железнодорожном транспорте — Московском центральном кольце и первых двух диаметрах. Объединяет весь транспорт удобная система оплаты проезда.

Большая агломерация

За прошедшие годы Москва не только обзавелась новыми магистралями, станциями метро и городскими железнодорожными диаметрами. Крупнейшим мировым градостроительным проектом можно назвать присоединение двух округов к Москве. Наш город стал в два с половиной раза больше. Уже десять лет по московским стандартам живет еще больше людей.

Родной район

Одна из ключевых программ городской власти — «Мой район». Главная ее задача — формирование равных условий развития всех районов города. При этом, по данным Института социального маркетинга, более 80 процентов опрошенных москвичей считают, что программу «Мой район» необходимо продолжить.

Нет очередям

Ставка делается и на социалку. В этом направлении работают город и инвесторы, создавая современные детсады и школы, больницы и поликлиники, социальные и культурные центры.

Взвешенная градостроительная политика столицы помогла решить еще одну проблему 2000-х годов: дефицит мест в школах и детсадах.

Медицина для пациента

Проще стало получить и медицинскую помощь. В стационарах и поликлиниках есть все для этого необходимое. Обновления сегодня получают и сами здания — устаревшие поликлиники реконструируют, создавая в них современные медцентры с качественным сервисом.

При этом комфорт стараются создать не только для пациентов, но и для врачей. Для них есть и комнаты отдыха, организуются курсы повышения квалификации, присваиваются статусы «Московский врач» и «Московская медсестра» вместе с денежным поощрением.

Столица производства

В городе становится все больше высокотехнологичных предприятий и технопарков, резиденты которых наделены налоговыми льготами. Меры поддержки действуют и в сложные времена — город не раз протягивал руку помощи промышленникам и при введении санкций, и в период пандемии.

Сервис по телефону

Сегодня парой кликов мышки в компьютере или за пару минут в телефоне можно оформить заявления на получение разных льгот — как для горожан, так и для предприятий, записать ребенка в детский садик или школу, в секцию или творческие кружки, проголосовать за улучшения жизни в районе в проекте «Активный гражданин» или посмотреть расположение ближайшей ярмарки на портале открытых данных. Такие сервисы делают жизнь москвичей проще.

Детям — лучшее

За прошедшие годы школьникам стали доступны электронные сценарии уроков, бесплатные курсы, обучение в предпрофессиональных классах. Современная система образования в столице дает широкие возможности для выбора будущей профессии.

Реновация жилья

Программа реновации стартовала всего пять лет назад, но за это время расселили уже 278 ветхих домов. Более 76 тысяч москвичей переехали в новые квартиры.

18_11_2018_Экскурсия школьников на СМотровую площадку храма Христа спасителя ХХС_Хлебникова / Фото: Khlebnikova Irina

КОММЕНТАРИИ

Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы, главный врач КДП №121 Департамента здравоохранения Москвы:

— За последние годы в Москве произошли значительные улучшения в первичном звене медицины. Причем кардинальные преобразования по программе «Новый московский стандарт поликлиник» затрагивают все аспекты работы амбулаторного звена. Многие здания уже отремонтированы, какие-то поликлиники построены с нуля, а всего современный вид приобретут более 200 учреждений.

Сейчас горожане уже привыкли к электронной записи к врачам, напоминаниям о приеме по смс, к электронной медкарте. А ведь несколько лет назад ничего этого не было, и внедрить все это удалось благодаря созданию Единой цифровой платформы московского здравоохранения. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Еще одно важное достижение — это оснащение поликлиник высокотехнологичным оборудованием, поставленным в том числе по контрактам жизненного цикла, предполагающим обязательства поставщика по обслуживанию и ремонту оборудования. Все эти преобразования решают поставленные правительством Москвы задачи — повышение качества и доступности медицинской помощи.

Александр Козлов, председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению:

— Одна из самых больших заслуг и один из лучших проектов, реализуемых Сергеем Собяниным, — комплексная программа по благоустройству «Мой район». Она приобрела народную популярность: по данным опроса за август 2022 года более 80 процентов москвичей ее одобряют и считают необходимым продолжать дальше.

Благодаря программе на любой территории города, в любом квартале, микрорайоне мы видим отличные детские и спортивные площадки, парки, в которых каждый найдет себе отдых по душе и будет с удовольствием гулять по пешеходным дорожкам или кататься на велосипеде. Построены и отремонтированы максимально по-современному, со своим особенным дизайном, оснащены необходимым оборудованием, мебелью школы, детсады, поликлиники, спортобъекты, центры госуслуг и культурные учреждения. В общем, вся инфраструктура, в которой каждый москвич нуждается в повседневной жизни.

Районы города значительно преобразились. Мы ощущаем в любой точке столицы, с одной стороны, мегаполис, живущий в современном быстром ритме, со всеми технологиями и новациями, а с другой — уютный комфортный зеленый город со своей изюминкой и особенной историей, будь то поселок Северный или поселение Вороновское. И важно, что программа реализуется на основе мнений жителей. Горожане активно соучаствуют, сами создают любимую столицу.

Сергей Жуков, генеральный директор АО «Мосметрострой»:

— За 12 лет сеть столичной подземки получила серьезный стимул для своего бурного развития и расширения. Принятые командой решения мэра Москвы Сергея Собянина позволили многим горожанам получить метро в шаговой доступности от своих домов, мест работы и учебы.

Вспомним о продлении существующих линий и, конечно, о сооружении Большого кольца метро. Это уникальный проект во всем мире, равных ему еще нет. Его протяженность составляет 70 километров. На этой линии запроектирована 31 станция, из которых восемь строятся и реконструируются нашей организацией. Три из них — «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская» — были открыты 2020 году. Еще три — «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща» — одни из самых сложных, но столько ожидаемых пассажирами. И две — «Рижская» и «Марьина Роща» — глубокого заложения, станции, уникальные по своим инженерным характеристикам.

Например, на «Марьиной Роще» мы смогли установить новый рекорд в Москве — смонтировав самый длинный эскалатор, его длина превышает 130 метров. И вот последняя тройка, которая входит в состав Большого кольца, — это станции «Каховская», «Варшавская» и «Каширская». Они относились к некогда самой короткой линии столичного метрополитена — Каховской. Однако правительство Москвы приняло решение полностью обновить эти станции и интегрировать их в новую линию.

Проект сложный! Буквально заново строим станции внутри существующих конструктивов. В прошлом году открыли после реконструкции «Каховскую», на стадии завершения строительно-монтажных работ две соседние станции. Их открытие, как пуск «Сокольников», «Рижской», «Марьиной Рощи», запланировано на этот год.

Алексей Немов, российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира:

— В Москве созданы все условия для занятия физкультурой и спортом. В городе возрожден олимпийский комплекс «Лужники». Сегодня он один из главных спортивных символов нашей страны. Чуть более десятка лет назад многие слабо себе представляли, какими станут новые спортивные дворцы и арены. Сегодня они — настоящие жемчужины! Дворец художественной гимнастики Ирины Винер, Дворец водных видов спорта, Международный центр самбо и бокса, Большая спортивная арена — олимпийский комплекс оснащен по последнему слову техники. А на Лужнецкой набережной никогда не бывает выходных: на беговых и велодорожках всегда оживление, не простаивают без дела и уличные тренажеры.

В городе есть районные и крупные спортивные центры, все они удобны и комфортны, доступны с точки зрения транспорта. Главное — только желание людей заниматься спортом и идти к новым победам!

Валерий Теличенко, президент НИУ МГСУ, председатель общественного штаба по контролью за реализацией прогпаммы реновации:

— Мировой мегаполис, каким является Москва, развивается по определенным канонам, и ритм жизни в нем существенно отличается от ритма в обычных городах. Поэтому так важно создать качественную городскую среду, комфортные условия проживания именно для его жителей. Ярким примером модернизации городской среды является утвержденная мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году программа реновации жилищного фонда. Она направлена на москвичей, способствует повышению уровня и качества их жизни. И это не просто традиционный подход, когда на месте старого строится новый дом — это изменение облика целых районов, их структуры. Реализация программы позволит создать новый облик территорий города.

Первые элементы процесса реновации уже можно наблюдать. На данный момент построено и введено в эксплуатацию более 200 домов, проектируется и строится еще более 400, то есть программа планомерно развивается в соответствии с установленными требованиями к ее выполнению. В будущем программа реновации продолжит набирать темп, и все больше москвичей будут получать новое жилье.

Павел Терехов, директор школы «Покровский квартал», победитель конкурса «Директор года России» — 2022:

— На мой взгляд, главное достижение развития столичного образования последних лет в том, что сегодня хорошая школа есть рядом с домом любого ребенка. Объединение школ в большие комплексы позволило каждой школе открывать наибольшее количество направлений, чтобы каждый ребенок мог найти свою траекторию успеха. Благодаря этому улучшились и результаты выпускников на ЕГЭ, и на Всероссийской олимпиаде школьников, и на международных состязаниях. Число призеров и победителей кратно возросло.

На международном уровне Москва входит в пятерку лучших по результатам исследования PISA и занимает первое место по результатам PIRLS. Особенно важно отметить и проект «Московская электронная школа», который сделал образование в столице современным, а предпрофессиональные классы дают возможность старшеклассникам осознанно выбрать профессию. Все это делает образование Москвы лучшим в России и мире!

Елена Бутрина, директор ТЦСО «Бабушкинский»:

— За последние 12 лет в системе соцзащиты произошли серьезные изменения, но главное, на мой взгляд, — оказание социальной помощи стало адресным. Сегодня я и мои коллеги стремимся подобрать для каждого нуждающегося индивидуальный подход, помочь в том, что человеку действительно необходимо для поддержания его полноценной жизни. Важно отметить и появление такого проекта мэра Москвы, как «Московское долголетие», который изменил жизнь тысяч людей старшего возраста.

Пенсионеры получили возможность заниматься спортом, творчеством, изучать иностранные языки и компьютерную грамотность. Жители столицы старшего поколения не хотят сидеть дома, они хотят жить активной жизнью, и проект это доказал. Проводить время интересно и с пользой пенсионеры могут и в центрах «Московского долголетия». Там они сами создают клубы по интересам, собирают вокруг себя единомышленников. Здорово, что таких центров становится больше с каждым годом!

Сергей Миронов, председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России:

— За последние годы рестораны стали больше ориентированы на российский товар, и сегодня это наше конкурентное преимущество.

Плюсом стало и то, что в Москве можно получать различные преференции для бизнеса в торговле и общепите. Кроме того, надо понимать, что сейчас бизнес перестал выводить деньги из страны, складывать их в какие-то западные кубышки. Деньги будут аккумулироваться на территории страны. Вдобавок к этому растет внутренний туризм, в Москве благодаря комфортным условиям произойдет огромный бум.

Александр Авдеев, победитель конкурса «Новатор Москвы 2022»:

— Участие в «Новаторе Москвы» это очень интересный опыт. Я думаю этот конкурс — отличная возможность рассказать городу о своем проекте, показать решение различным департаментам, получить обратную связь. Хотелось бы выразить благодарность мэру Сергею Собянину, Агентству Инноваций, организаторам за возможность участия в конкурсе.