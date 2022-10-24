На станции метро «Выставочная» впервые прошел день открытых дверей Колледжа московского транспорта

Студенты Колледжа московского транспорта Анна Куликова и Дмитрий Рева на дне открытых дверей, который проходил в Центре профориентации метрополитена, рассказали школьникам про выбор профессии и обучение / Фото: Наталья Феоктистова / Вечереняя Москва

В субботу, 22 октября, на станции метро «Выставочная» в Пресненском районе впервые прошел день открытых дверей Колледжа московского транспорта.

Колледж московского транспорта уже много лет готовит специалистов для транспортной сферы и городского хозяйства столицы. По словам директора образовательного учреждения Анны Печеной, ежегодно колледж выпускает более 700 квалифицированных кадров.

— Сегодня в колледже обучаются 3218 студентов, 935 из них — первокурсники. Мы сотрудничаем с крупнейшими работодателями, такими как ГУП «Мосгортранс», АО «Центральная ППК», ОАО «РЖД», — отметила она.

Обычно день открытых дверей колледж проводит на своей площадке, но в этот раз он впервые прошел в Центре профориентации столичного метрополитена, то есть на базе организации, куда потом выпускники могут трудоустроиться.

Анна Печеная отметила, что часть образовательных программ по таким направлениям, как «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» и «Электроснабжение (по отраслям)», актуализированы и утверждены работодателем.

— Оборудование, на котором обучаются студенты, обновляется под требования Московского метрополитена. Кроме того, ребята изучают устройство деталей электропоездов на макетах, полностью имитирующих конструкции поездов метро. А преподаватели специальных дисциплин колледжа проходят стажировки в корпоративном университете Транспортного комплекса Москвы, — добавила директор колледжа. — Помимо этого, квалификационный экзамен у студентов принимает работодатель. В прошлом учебном году он проходил в депо Московского метрополитена.

Опытом обучения в колледже со школьниками поделились как студенты, так и выпускники, которые успешно трудоустроились по профессии.

— Об этом колледже мне рассказали друзья. Отзывы были положительные, — рассказал слесарь подвижного состава Андрей Назаров. — Во время учебы у нас было много практики, что помогло мне найти работу по специальности еще на третьем курсе.

По словам Андрея, столичный метрополитен — надежный работодатель с хорошей зарплатой, соцпакетом и удобным графиком, которого можно рекомендовать.

Историей трудоустройства с ребятами поделилась и первая женщина — машинист метро Мария Яковлева. Сейчас она управляет поездами на Филевской линии.

— Я училась в колледже по специальности «организация перевозок и управление на транспорте», а после выпуска узнала, что идет набор женщин на обучение профессии «машинист электропоезда». И мне захотелось быть первопроходцем, — поделилась она.

Благодаря базе знаний, которую Мария получила в колледже, обучаться управлению составом метро ей было проще.

— Тем, кто еще только планирует поступать, советую ничего не бояться и уверенно идти к своей цели, — отметила она.

Узнать о транспортных профессиях на день открытых дверей пришла ученица 9-го класса Муслимат Нартбиева.

— Я пока не знаю, кем хочу стать, мне интересно все, — сказала Муслимат. — Быть машинистом совершенно точно не хочу, а вот профессия дежурной по станции меня заинтересовала.

Расспросить про эту специальность Муслимат смогла у студентки колледжа Анны Поляковой.

— Учиться очень интересно, хоть сложно, — сказала она.

СПРАВКА

В Колледже московского транспорта можно получить профессию «машинист электропоезда метрополитена». Срок обучения составит после 9-го класса 3 года и 10 месяцев, после 11-го — 1 год и 10 месяцев. Зарплата машиниста начинается от 85 тысяч рублей. Также обучают и профессии «электромонтер тяговой подстанции» — срок учебы 2 года 9 месяцев, зарплата от 40 тысяч рублей.