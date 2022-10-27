Дети расследуют ограбление

Инспектор ГИБДД Алексей Козубовский рассказывает детям про светоотражатели / Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

В Центре творчества «На Вадковском» открылся новый сезон школы юного следователя.

— Занятия проводят представители ГИБДД, кадетского корпуса и Академии Следственного комитета, — пояснил замруководителя Главного следственного управления Следственного комитета России полковник юстиции Роман Семушкин. — Ребятам рассказывают об истории отечественного сыска и про работу современных следователей, эксперты делятся историями из своей практики.

После теории детей пригласили во двор центра. Здесь инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД старший лейтенант полиции Алексей Козубовский разрешил детям посидеть в настоящем полицейском автомобиле. Также им продемонстрировали работу служебных собак.

После этого юных следователей ждал квест. Глядя на карту Москвы и слушая информацию о якобы совершенном ограблении, школьникам нужно было определить, на какой улице произошло преступление и кто его совершил.

— Проходить квест было очень интересно, так как в нем дали задание на сообразительность, а я люблю разгадывать запутанные истории, — поделился впечатлениями участник занятия Сергей Кулебовский. — Когда вырасту, хочу стать следователем.

Как отметил директор кадетского корпуса СК имени Александра Невского Дмитрий Карпенко, для многих из тех, кто пришел заниматься в школу юного следователя, это станет еще и первым шагом подготовки к поступлению в кадетский корпус, а в дальнейшем — в профильные высшие учебные заведения.