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Инновации в каждый подъезд: современные технологические решения позволят сделать дом крепостью и облегчат жизнь

Никита Смирнов
Город
Инновации в каждый подъезд: современные технологические решения позволят сделать дом крепостью и облегчат жизнь
Москвич Евгений Симонович уже оценил приложение «Электронный дом», которое, например, позволяет жильцам менять код домофона / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Для повышения уровня безопасности в жилых домах столицы решено выстроить системное взаимодействие старших по подъезду с муниципальными депутатами, участковыми уполномоченными и с советами глав управ.

Эту идею хотят воплотить в рамках проекта «Безопасный подъезд», который реализуется как часть программы «Безопасная столица». В реализации проекта участвует бизнес. А именно — Гильдия негосударственных служб безопасности Московской торгово-промышленной палаты.

— Институт старших по подъезду существовал еще в советское время, — напоминает президент МТПП Владимир Платонов. — Сейчас этот институт поддерживают органы власти. Ведь им легче работать, когда в подъезде есть ответственный человек, и гражданам проще наводить порядок в доме, если есть такой активист, контактирующий со всеми органами власти.

По словам Владимира Платонова, старший по подъезду — это тот человек, который нужен предпринимательскому сообществу. Ведь он заинтересован в том, чтобы в подъезде был порядок, работали домофон и охранная система, потому что «к нему придут, если что-то произошло».

Впрочем, дело не только в людях. В рамках «Безопасного подъезда» планируется реализовать инвестиционный проект по установке во всех подъездах специального комплекса «Хранитель». Он уже планомерно внедряется не только в России, но и в ближнем зарубежье: в столице Казахстана Астане, а также в Алма-Ате и столице Белоруссии Минске.

В функционал спецкомплекса входят тревожная кнопка и линия экстренной связи с полицией, МЧС, экстренными и коммунальными службами. Он способен оповещать граждан при природных и техногенных катастрофах, пожарах, антитеррористических и коммунальных мероприятиях — например, о чистке крыш, организации собраний, а также об эвакуации.

Также он автоматически оповещает коммунальные службы об авариях: в него входит система, регистрирующая утечки газа или воды, состояние электропроводки и другие факторы.

А еще с помощью комплекса можно управлять оборудованием для лежачих больных и инвалидов, которое устанавливается в подъезде.

— Во всех технологически продвинутых странах развивается такая история, как умный дом, — рассказывает кандидат технических наук, преподаватель НИУ МИЭТ Виктор Лукьянов. — Суть ее в том, что современные технологические решения позволяют поддерживать в жилище нужную температуру и влажность, выполнять целый набор бытовых функций и, конечно, обеспечивать безопасность. И этот комплекс — одно из таких технологических решений, хотя есть и другие.

— К нам часто поступают сообщения от горожан, которые вынуждены терпеть в своих подъездах «проходной двор». Ситуация требует усиления мер по защите граждан и объектов жилищного фонда, — рассказывает замруководителя исполкома Московского регионального отделения «Единой России» Ирина Елиферова. — Поэтому мне также нравится идея о разработке мобильного приложения «Старший по подъезду» для оперативного решения любых вопросов в подъездах многоквартирных домов.

И оснащение специальными комплексами, и новое приложение могут стать настоящими технологическими прорывами, которые позволят вывести безопасность в домах москвичей на совершенно новый уровень.

ФАКТ

Специальный комплекс, какими планируется оснащать подъезды, способен без участия людей объявить общую эвакуацию жильцов в случае ЧП. Он же откроет электромеханический замок для свободного выхода из подъезда.

МЧС Безопасность Москва подъезд
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