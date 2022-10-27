Шевроны стали частью истории: в столице прошла первая встреча коллекционеров пожарной атрибутики

Директор Музея воинской и трудовой славы МЧС Восточного округа Москвы Сергей Савинков (слева) вручает коллекционерам копии пожарной части № 12 / Фото: Пресс-служба МЧС Восточного округа

В знаменитой пожарной части № 12, расположенной в Сокольниках, в старинном здании Сокольнической каланчи, прошла первая встреча коллекционеров пожарной атрибутики.

На стендах представлена многолетняя история пожарного дела. Шевроны, шарфы с символикой МЧС, значки, монеты, инструменты огнеборцев, сделанные еще до революции, и даже пожарный велосипед — эти экспонаты бережно сохранили люди из разных регионов России, выбравшие необычное увлечение. Многие из них — ветераны МЧС.

— Приятно, что к нам приехали коллекционеры из Ярославля, Владимира, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, — отметил директор Музея воинской и трудовой славы МЧС Восточного округа Москвы Сергей Савинков. — Хотелось бы, чтобы наши коллекции увидело как можно больше горожан, ведь по нашим экспонатам можно проследить развитие пожарного дела. И задача коллекционеров — сохранить память о подвигах пожарных, в том числе наших товарищах, отдавших жизни за спасение людей.

Значки МЧС / Фото: Пресс-служба МЧС Восточного округа

Ветеран МЧС Андрей Гималов представил коллекцию монет, выпущенную им самим и посвященную известным огнеборцам.

— Вначале я разрабатывал эскизы, чтобы на каждой монете было эксклюзивное изображение, — рассказал Гималов. — Одна из монет, например, посвящена Герою России Евгению Чернышеву, который спас людей во время пожара в бизнес-центре на севере Москвы, но погиб сам.

Сейчас в России всего более десятка полных коллекций таких монет.

Вадим Голубенков принес старинную открытку с изображением московской пожарной части и модели пожарных кранов.

— Их редко кто коллекционирует, а для меня это представляет большой интерес, — отметил Вадим.

Обмундирование МЧС / Фото: Пресс-служба МЧС Восточного округа

Сергей Савинков, который сам является ветераном пожарной охраны, представил на выставке гипсовую модель легенды пожарной охраны — автоцистерны на шасси ЗИЛ-130. А писатель Николай Рогачков передал в музей свою книгу «Несгораемый город».

— Приятно побывать на такой встрече единомышленников, надеюсь, что они будут проходить регулярно, — поделилась вдова легендарного пожарного Евгения Чернышева Марина Чернышева.