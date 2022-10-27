Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Шевроны стали частью истории: в столице прошла первая встреча коллекционеров пожарной атрибутики

Андрей Объедков
Город
Шевроны стали частью истории: в столице прошла первая встреча коллекционеров пожарной атрибутики
Директор Музея воинской и трудовой славы МЧС Восточного округа Москвы Сергей Савинков (слева) вручает коллекционерам копии пожарной части № 12 / Фото: Пресс-служба МЧС Восточного округа

В знаменитой пожарной части № 12, расположенной в Сокольниках, в старинном здании Сокольнической каланчи, прошла первая встреча коллекционеров пожарной атрибутики.

На стендах представлена многолетняя история пожарного дела. Шевроны, шарфы с символикой МЧС, значки, монеты, инструменты огнеборцев, сделанные еще до революции, и даже пожарный велосипед — эти экспонаты бережно сохранили люди из разных регионов России, выбравшие необычное увлечение. Многие из них — ветераны МЧС.

— Приятно, что к нам приехали коллекционеры из Ярославля, Владимира, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, — отметил директор Музея воинской и трудовой славы МЧС Восточного округа Москвы Сергей Савинков. — Хотелось бы, чтобы наши коллекции увидело как можно больше горожан, ведь по нашим экспонатам можно проследить развитие пожарного дела. И задача коллекционеров — сохранить память о подвигах пожарных, в том числе наших товарищах, отдавших жизни за спасение людей.

Шевроны стали частью истории: в столице прошла первая встреча коллекционеров пожарной атрибутики Значки МЧС / Фото: Пресс-служба МЧС Восточного округа

Ветеран МЧС Андрей Гималов представил коллекцию монет, выпущенную им самим и посвященную известным огнеборцам.

— Вначале я разрабатывал эскизы, чтобы на каждой монете было эксклюзивное изображение, — рассказал Гималов. — Одна из монет, например, посвящена Герою России Евгению Чернышеву, который спас людей во время пожара в бизнес-центре на севере Москвы, но погиб сам.

Сейчас в России всего более десятка полных коллекций таких монет.

Вадим Голубенков принес старинную открытку с изображением московской пожарной части и модели пожарных кранов.

— Их редко кто коллекционирует, а для меня это представляет большой интерес, — отметил Вадим.

Шевроны стали частью истории: в столице прошла первая встреча коллекционеров пожарной атрибутики Обмундирование МЧС / Фото: Пресс-служба МЧС Восточного округа

Сергей Савинков, который сам является ветераном пожарной охраны, представил на выставке гипсовую модель легенды пожарной охраны — автоцистерны на шасси ЗИЛ-130. А писатель Николай Рогачков передал в музей свою книгу «Несгораемый город».

— Приятно побывать на такой встрече единомышленников, надеюсь, что они будут проходить регулярно, — поделилась вдова легендарного пожарного Евгения Чернышева Марина Чернышева.

МЧС Район Сокольники Москва Спасатели Коллекционеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово требует аккуратности и точности

Захар Прилепин
Захар Прилепин

Необходима культурная мобилизация

Никита Миронов
Никита Миронов

Антон Красовский, нельзя топить детей

Юсуп Газдиев
Юсуп Газдиев

Островок безмятежности

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Молодежи нужен внятный образ будущего

Максим Недашковский
Максим Недашковский

Гордимся нашим гербом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Антона несло

Все мнения
О проекте