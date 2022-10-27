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Приметы и советы

Помогли соседям погасить пламя

Андрей Объедков
Город
Помогли соседям погасить пламя
Андрей Тюрников вместе с коллегами боролся с огнем в заповеднике / Фото: Анатолий Цимбалюк / Вечерняя Москва

Почти 8,5 тысячи столичных спасателей участвовали в тушении лесных пожаров в Рязанской области.

Сотрудники МЧС работали вместе с коммунальными службами. Например, представители пожарно-спасательной части № 106 вместе с представителями «Жилищника» восстанавливали поврежденную переправу недалеко от деревни Култуки.

— А потом мы патрулировали лес, следили, чтобы вновь не загорелся сухостой, и проливали его водой, — рассказывает начальник караула Роман Ефремов.

А вот руководитель смены специализированной части по тушению крупных пожаров № 32 Андрей Тюрников со своими подчиненными дежурил в Мещерском заповеднике, где горел большой участок леса.

— Из-за сильного ветра была угроза, что огонь перекинется на три деревни, — сообщил Тюрников. — Он уже приближался к домам на опасное расстояние, был в полукилометре от жилья.

Столичные пожарные применяли испытанный способ «встречного пала». Благодаря этому участок земли выгорает, лесной огонь возле него останавливается и не идет дальше. После возвращения сотрудники МЧС, ликвидировавшие пожары, были отмечены ведомственными наградами.

Лес Рязанская область Спасатели Пожары
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